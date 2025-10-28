故宮南院將展早春圖等3國寶 林志玲錄語音導覽

故宮鎮院3國寶北宋范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」與李唐「萬壑松風圖」11月11日起南院展出，藝人林志玲獻聲公益，無償錄製華語語音導覽，帶民眾穿越時空走入畫境。

國立故宮博物院推「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，南部院區11月11日到12月28日首展這3件國寶。

故宮南院今天發布新聞稿表示，邀林志玲、日本聲優梶裕貴及中央廣播電台韓語主持人白兆美錄製華語、日語及韓語語音導覽，限定國寶展期中，才能聽見3人特別聲線及戲劇性演繹畫作內容。客家委員會也支持客語導覽錄製，院方也備有台語導覽版本，滿足多數觀眾需求。

故宮南院說，感謝林志玲獻聲公益，無償錄製語音導覽，並以實際行動支持林志玲長期扶助的弱勢家庭展覽期間免費參觀，聆聽林志玲溫暖而真摯的導覽聲。

故宮南院表示，11月16日及12月27日推4場北宋山水畫「國寶拼圖王大賽」，讓觀眾在拼合過程中細賞山石紋理、樹木姿態與人物點景，於趣味互動中貼近經典名作美，歡迎組隊參加，今天中午起開放報名，詳情可查故宮南院官網或社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁。