口蹄疫結束養豬改種蘭花 李嘉珍勉青農勇於創新

蜀隆花卉公司負責人李嘉珍的老家原本養豬，因口蹄疫成受災戶，改投入蘭花培育，成為台灣前3大出口蘭園。她今天在農業部向青農分享經驗，勉勵大家不斷創新、守住核心競爭力。

農業部自106年起推動「農業青年大使新南向交流計畫」，至今已選拔138名優秀農業青年赴菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞、越南及印度等國家進行實地交流，深化農業雙邊合作；配合外交部榮邦計畫，今年農業大使將首次赴澳洲交流。

在「海外拓展面面觀‧實戰經驗分享」中，邀請蜀隆花卉公司董事長李嘉珍，分享面對國際貿易挑戰的思維與應變；米屋企業董事長陳肇浩則以台灣米產業領航與國際品牌拓展經驗，勉勵農業青年持續創新，將台灣農業推向國際。

李嘉珍說，她的老家養豬30多年，並外銷日本，民國86年台灣發生大規模口蹄疫，家中2萬頭豬一夕間全被撲殺，成了受災戶；88年她辭去北部工作返回南部，幫家裡思考下一步該如何走，因本身喜歡園藝，開始做市場評估，決定將原先的養豬場改種蘭花。

她坦言，雖喜歡園藝，但對培育蘭花仍是門外漢，當決定種蘭花後，到農業單位上課，閱讀國內外各種相關刊物；因強烈的學習心，驅使她在種蘭花初期，就定位為100%外銷公司，並以日本市場最愛的大白花為主軸。

李嘉珍經營的蘭園，從原先2萬平方公尺，至今達近8萬平方公尺，目前是台灣前3大蘭花出口蘭園，主要做小苗、中苗及大苗的育種，並外銷美國、日本、澳洲、巴西等41國。

李嘉珍勉勵青農，一定要有自己的心中價值，她種蘭花時就立定志向走向國際，所以著重花卉產品上下游產業鏈的國際行銷，盤點蘭花關鍵管控點的管理。

她希望青農抱持不斷創新的精神，不要原地踏步；以蘭花為例，當有100個貨櫃要出貨時，每貨櫃有800箱蘭花苗，不可能再靠人工一一封箱，她很早就投資自動化設備，公司研發自動封箱打包機，2.5小時可完成40呎貨櫃電腦設定封箱科技自動化。

李嘉珍形容，剛投入蘭花種植時，設備只是「陽春麵」，現在已是國際等級，蘭園裝有冷暖變頻加溫降溫系統，完全自動溫控及澆水；另外，蘭園設置蘭花親本展示室，這是「打仗的武器」，是取得國外客戶信賴的關鍵。

除創新外，李嘉珍也希望青農跨域合作、數位轉型，不要盲目裁員及停止投資，也不要過度財務槓桿，一定要守住核心競爭力。