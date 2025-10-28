快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

口蹄疫結束養豬改種蘭花 李嘉珍勉青農勇於創新

中央社／ 台北28日電

蜀隆花卉公司負責人李嘉珍的老家原本養豬，因口蹄疫成受災戶，改投入蘭花培育，成為台灣前3大出口蘭園。她今天在農業部向青農分享經驗，勉勵大家不斷創新、守住核心競爭力。

農業部自106年起推動「農業青年大使新南向交流計畫」，至今已選拔138名優秀農業青年赴菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞、越南及印度等國家進行實地交流，深化農業雙邊合作；配合外交部榮邦計畫，今年農業大使將首次赴澳洲交流。

在「海外拓展面面觀‧實戰經驗分享」中，邀請蜀隆花卉公司董事長李嘉珍，分享面對國際貿易挑戰的思維與應變；米屋企業董事長陳肇浩則以台灣米產業領航與國際品牌拓展經驗，勉勵農業青年持續創新，將台灣農業推向國際。

李嘉珍說，她的老家養豬30多年，並外銷日本，民國86年台灣發生大規模口蹄疫，家中2萬頭豬一夕間全被撲殺，成了受災戶；88年她辭去北部工作返回南部，幫家裡思考下一步該如何走，因本身喜歡園藝，開始做市場評估，決定將原先的養豬場改種蘭花。

她坦言，雖喜歡園藝，但對培育蘭花仍是門外漢，當決定種蘭花後，到農業單位上課，閱讀國內外各種相關刊物；因強烈的學習心，驅使她在種蘭花初期，就定位為100%外銷公司，並以日本市場最愛的大白花為主軸。

李嘉珍經營的蘭園，從原先2萬平方公尺，至今達近8萬平方公尺，目前是台灣前3大蘭花出口蘭園，主要做小苗、中苗及大苗的育種，並外銷美國、日本、澳洲、巴西等41國。

李嘉珍勉勵青農，一定要有自己的心中價值，她種蘭花時就立定志向走向國際，所以著重花卉產品上下游產業鏈的國際行銷，盤點蘭花關鍵管控點的管理。

她希望青農抱持不斷創新的精神，不要原地踏步；以蘭花為例，當有100個貨櫃要出貨時，每貨櫃有800箱蘭花苗，不可能再靠人工一一封箱，她很早就投資自動化設備，公司研發自動封箱打包機，2.5小時可完成40呎貨櫃電腦設定封箱科技自動化。

李嘉珍形容，剛投入蘭花種植時，設備只是「陽春麵」，現在已是國際等級，蘭園裝有冷暖變頻加溫降溫系統，完全自動溫控及澆水；另外，蘭園設置蘭花親本展示室，這是「打仗的武器」，是取得國外客戶信賴的關鍵。

除創新外，李嘉珍也希望青農跨域合作、數位轉型，不要盲目裁員及停止投資，也不要過度財務槓桿，一定要守住核心競爭力。

延伸閱讀

禁運、禁宰15天豬農喊苦 綠黨團：要求經濟部每人每日補貼1千

影／非洲豬瘟禁宰禁運15天 養豬業者立院陳情盼政府補貼紓困

當年豬被撲殺堆成山一輩子忘不掉！撐過30年負債…他心疼：再遇非洲豬瘟我家真會完蛋

養豬產業還有幾個15天？ 豬農：禁運禁宰打好學生 廚餘不禁沒結束1天

相關新聞

空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

各個行業都有專業術語，要內行人才聽得懂。一名空服員分享機組人員之間的「術語」，其中兩種暗號代表空服員對乘客有好感，而VIP可能也不是大家原本所想的意思。

UCC下月上路 衛福部預告新規允在公會執登 「接案護理師」助人力回流

近年醫護人力流失，導致急診壅塞，衛福部11月2日將於六都開設假日急症中心（UCC）疏解人潮，為解UCC護理人力難題，已預...

長庚兒科也告急！ 邱政洵：祭留才計畫加薪、增值班費、不同工不同酬

少子化衝擊加上新血招募困難，兒科出現嚴重的斷層危機，連醫學中心也難招滿住院醫師。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，兒童醫療遇...

赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

天氣漸涼，楓葉轉紅，不少人趁此時節前往日本泡湯賞楓，不過出門在外務必留意自身安危。日前有民眾投宿日本知名渡假村，卻在泡足湯時不慎被鐵釘刺傷，就醫時飯店卻一度要求他自付醫療費與交通費，事後也未有關心與補

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

國內流感疫情連3周緩降，但上周仍新增38例病例、13例死亡。疾管署長羅一鈞說，評估目前疫情尚未低於流行閾值，加上基層醫院開立口服抗病毒藥物仍多...

乾癬不只是皮膚癢！秋冬復發率飆5成 頭皮病灶搔癢出血成理髮夢魘

時序進入秋冬，體內免疫力容易混亂，為乾癬患者病情好發旺季。台北林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠說，乾癬為慢性皮膚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。