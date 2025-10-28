UCC下月上路 衛福部預告新規允在公會執登 「接案護理師」助人力回流

近年醫護人力流失，導致急診壅塞，衛福部11月2日將於六都開設假日急症中心（UCC）疏解人潮，為解UCC護理人力難題，已預告新規，允許護理人員於各地方護理師護士公會職業登記，衛福部照護司副司長陳青梅說，新規最快11月中、下旬上路，除有助解決UCC護理人力，也能讓護理人員從業彈性更高，近似律師兼職、接案型態，增加離開職場護理師回流意願。

衛福部昨預告「護理人員法第四十三條規定之直轄市及縣（市）護理人員公會為同法第十二條所稱經中央主管機關認可之機構」草案。陳青梅說，現行護理人員執業登記處所，包括醫療機構、護理機構、診所等，其餘包括校護、船護、海水浴場等，有緊急救護需求場所，過去也曾陸續開放，本次進一步開放護理人員在公會執登，增加彈性，讓護理師可依自身需求彈性接案。

陳青梅表示，UCC有助紓解民眾假日就醫難題，但若從醫院找護理人員任職，反而加重醫院護理人員負擔，最理想情況是讓不想或無法朝九晚五工作的護理人員，每月抽時間支援，但護理人員執行護理工作需要執業登記，為此，衛福部參考包括律師在內的專業人員執業登記相關規定，訂出新規讓護理人員可在地方公會執登。

不少護理人員因婚育等生涯規畫，無法在醫院擔任需要輪班的護理工作，因此離開職場。陳青梅表示，新規上路後，這些護理人員可從過去被動由醫療機構聘用，轉變為主動「獨立接案」，除在UCC任職外，也可在不同診所兼職，或由個別民眾聘用，擔任「特別護士」，或與公益團體配合，從事居家醫療業務等，讓護理工作更彈性，鼓勵離開醫院的護理師投入「創業」。

過去護理人員取得護理師資格後，若不在特定醫療機構執業登記，衛生單位就無法掌握其動向，以「助理」名義擔任名人特別護士即是一例。護理人員在公會執登，可幫助中央掌握護理人員名單，形成「人才庫」。陳青梅表示，發生傳染病疫情等，需要護理人力開設醫療站、支援疫苗接種時，衛福部就可透過這些名單，掌握可動員的人力。

陳青梅表示，護理界對獨立接案概念接受度高，本次草案預告時間為14日，搜集意見經行政程序後就能上路，預估時間將落在11月中、下旬。正式上路後，衛福部將邀勞動部舉行會議，研擬接案護理師勞動權益，包括是否適用「勞基法」、與雇主間權利義務等，同時也將針對最低投保薪資等議題，擬訂配套方案。