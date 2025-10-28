快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

聽新聞
0:00 / 0:00

長庚兒科也告急！ 邱政洵：祭留才計畫加薪、增值班費、不同工不同酬

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚醫院副院長邱政洵表示，兒科留才壓力不小，照顧重症是醫學中心的責任。記者廖靜清／攝影
林口長庚醫院副院長邱政洵表示，兒科留才壓力不小，照顧重症是醫學中心的責任。記者廖靜清／攝影

少子化衝擊加上新血招募困難，兒科出現嚴重的斷層危機，連醫學中心也難招滿住院醫師。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，兒童醫療遇到困難不是近期才發生的事，各大醫院都面對難題，政府也努力提高給付或者獎勵計畫，明年首度於健保總額內匡列249億元，將用於保障兒科點值。

邱政洵指出，衛福部自2021年起推動「優化兒童醫療照護計畫」，旨在提升兒童醫療照護品質，希望能夠改善兒科醫療量能以及促進人才留任。對於兒童醫療大環境艱困，長庚醫療體系也一樣有住院醫師招生不足，甚至主治醫師因為要值班、工作負擔太重，寧可去基層醫療院所的窘境。

「兒科醫師人力是醫療體系不可或缺的角色。」邱政洵強調，兒童醫療是健康成長的基石，且照護以急重症為多，診斷、治療方式、用藥都與成人有所差異。醫院重視人才培育與留任，從薪資、福利、人力著手，以「不同工、不同酬」提高合理的薪資，創造合理的工作環境和待遇。

邱政洵認為，兒童看診本來就比成人花更多時間，一個2歲的孩子即便只是感冒、發燒，其症狀、原因與大人感冒發燒是完全不一樣的情境。需要從病史慢慢詢問，再進一步身體檢查，難以表達的疾病特性需要多花時間及心力。衛福部正在推動未來兒童健保總額，配合各種措施，應能改善兒童醫療的環境。

關於台北榮總兒科總醫師「留不下來」的問題，邱政洵說，長庚也遇到一樣的狀況，醫師訓練完有6、7成會往基層，只有3、4成會繼續留在醫院。「我們一定會保住留下來的醫師」，增加薪資、採取區域聯防改善部分地區兒童緊急醫療照護人力不足的困境。另外，長庚也會聘請兼職主治醫師支援人力。

邱政洵認為，針對衛福部提出的兒科小總額保障0到6歲兒童醫療點值1點1元，這是好的措施。不過，只到6歲可能還不夠，6歲以上兒童、未滿18歲的青少年也很重要，這年齡層仍需要就診兒科，是可再思考的方向，凝聚兒童醫療新共識。

延伸閱讀

政府關門無薪可領 航管員人力短缺 1天逾8800航班誤點

22歲女染「無害梭菌」拉肚子血便兩年 長庚靠微菌治療揪致病元凶

台大兒科缺人 林氏璧喊話上位者做1事：不能讓畸形的人才分配持續下去

奇美食品為醫療體系送暖 「幸福生吐司」慰勞萬名醫護

相關新聞

空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

各個行業都有專業術語，要內行人才聽得懂。一名空服員分享機組人員之間的「術語」，其中兩種暗號代表空服員對乘客有好感，而VIP可能也不是大家原本所想的意思。

UCC下月上路 衛福部預告新規允在公會執登 「接案護理師」助人力回流

近年醫護人力流失，導致急診壅塞，衛福部11月2日將於六都開設假日急症中心（UCC）疏解人潮，為解UCC護理人力難題，已預...

長庚兒科也告急！ 邱政洵：祭留才計畫加薪、增值班費、不同工不同酬

少子化衝擊加上新血招募困難，兒科出現嚴重的斷層危機，連醫學中心也難招滿住院醫師。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，兒童醫療遇...

赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

天氣漸涼，楓葉轉紅，不少人趁此時節前往日本泡湯賞楓，不過出門在外務必留意自身安危。日前有民眾投宿日本知名渡假村，卻在泡足湯時不慎被鐵釘刺傷，就醫時飯店卻一度要求他自付醫療費與交通費，事後也未有關心與補

流感疫苗接種創歷年第一公費接種今突破400萬劑 11/1二階段開打

衛福部疾管署今表示，今年公費流感疫苗為史上打氣最旺的一年，流感疫苗預計今天突破400萬劑、新冠疫苗接種數約89.1萬人次...

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

國內流感疫情連3周緩降，但上周仍新增38例病例、13例死亡。疾管署長羅一鈞說，評估目前疫情尚未低於流行閾值，加上基層醫院開立口服抗病毒藥物仍多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。