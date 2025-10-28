早產女嬰出生4天染腸病毒併發腦炎 重症病例創近6年同期最高

衛福部疾管署疾公布國內新增一例新生兒腸病毒感染併發重症病例，為一位北部早產兒女嬰，出生第4天出現發燒、食欲及活力下降、心跳過快、呼吸急促，收治於新生兒加護病房，經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒A16型併發重症，目前狀況穩定。另外，新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例，為近6年同期最高。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該女嬰10月初出生，發現其喝奶量少且有發燒，經抽血發現發炎指數上升 ，再抽腦脊髓液經實驗室確認感染腸病毒，治療過程中有腦炎及相關呼吸中止造成血氧下降，之後逐漸穩定，經2周後轉一般病房，目前住院3周繼續治療。疫調發現，女嬰同住接觸者於9月底感染腸病毒，個案母親產前無不適，但產後出現症狀，可能導致感染。

疾管署監測顯示，第43周腸病毒門急診就診計8478人次，較前一周8994人次下降5.7%；近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型。

今年累計18例腸病毒感染併發重症確定病例，含8例死亡，以感染伊科病毒11型的16例最多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，病例數為近6年同期最高。

疾管署發言人曾淑慧表示，腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署說，腸病毒感染全年皆有可能發生，且易於家庭及人口密集機構內傳播，家長及教托育機構務必隨時保持警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並教導孩童正確以肥皂勤洗手。照顧者應落實手部及呼吸道衛生與環境清消，須注意酒精對腸病毒之消毒效果有限，一般環境消毒建議可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水），環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次即可完成消毒，並注意環境通風。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，因此一旦有上述症狀，務必盡速就醫，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。

五歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。相關防治資訊可至疾管署全球資訊網「新生兒腸病毒防疫專區」或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。