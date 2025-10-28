快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

早產女嬰出生4天染腸病毒併發腦炎 重症病例創近6年同期最高

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署疾今公布國內新增一例新生兒腸病毒感染併發重症病例，為北部未滿月女嬰。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署疾今公布國內新增一例新生兒腸病毒感染併發重症病例，為北部未滿月女嬰。記者翁唯真／攝影

衛福部疾管署疾公布國內新增一例新生兒腸病毒感染併發重症病例，為一位北部早產兒女嬰，出生第4天出現發燒、食欲及活力下降、心跳過快、呼吸急促，收治於新生兒加護病房，經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒A16型併發重症，目前狀況穩定。另外，新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例，為近6年同期最高。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該女嬰10月初出生，發現其喝奶量少且有發燒，經抽血發現發炎指數上升 ，再抽腦脊髓液經實驗室確認感染腸病毒，治療過程中有腦炎及相關呼吸中止造成血氧下降，之後逐漸穩定，經2周後轉一般病房，目前住院3周繼續治療。疫調發現，女嬰同住接觸者於9月底感染腸病毒，個案母親產前無不適，但產後出現症狀，可能導致感染。

疾管署監測顯示，第43周腸病毒門急診就診計8478人次，較前一周8994人次下降5.7%；近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型。

今年累計18例腸病毒感染併發重症確定病例，含8例死亡，以感染伊科病毒11型的16例最多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，病例數為近6年同期最高。

疾管署發言人曾淑慧表示，腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署說，腸病毒感染全年皆有可能發生，且易於家庭及人口密集機構內傳播，家長及教托育機構務必隨時保持警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並教導孩童正確以肥皂勤洗手。照顧者應落實手部及呼吸道衛生與環境清消，須注意酒精對腸病毒之消毒效果有限，一般環境消毒建議可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水），環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次即可完成消毒，並注意環境通風。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，因此一旦有上述症狀，務必盡速就醫，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。

五歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。相關防治資訊可至疾管署全球資訊網「新生兒腸病毒防疫專區」或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

腸病毒

延伸閱讀

新生兒染伊科11型腸病毒 義大團隊搶回一命 母哽咽：謝謝你們沒放棄

腸病毒還沒進流行期 重症已17例創6年同期新高、8例死亡…這族群最危險

無照保母猛搖頭部害3月大女嬰失明發展遲緩 最終判關7年半定讞

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

相關新聞

空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

各個行業都有專業術語，要內行人才聽得懂。一名空服員分享機組人員之間的「術語」，其中兩種暗號代表空服員對乘客有好感，而VIP可能也不是大家原本所想的意思。

UCC下月上路 衛福部預告新規允在公會執登 「接案護理師」助人力回流

近年醫護人力流失，導致急診壅塞，衛福部11月2日將於六都開設假日急症中心（UCC）疏解人潮，為解UCC護理人力難題，已預...

長庚兒科也告急！ 邱政洵：祭留才計畫加薪、增值班費、不同工不同酬

少子化衝擊加上新血招募困難，兒科出現嚴重的斷層危機，連醫學中心也難招滿住院醫師。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，兒童醫療遇...

赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

天氣漸涼，楓葉轉紅，不少人趁此時節前往日本泡湯賞楓，不過出門在外務必留意自身安危。日前有民眾投宿日本知名渡假村，卻在泡足湯時不慎被鐵釘刺傷，就醫時飯店卻一度要求他自付醫療費與交通費，事後也未有關心與補

流感疫苗接種創歷年第一公費接種今突破400萬劑 11/1二階段開打

衛福部疾管署今表示，今年公費流感疫苗為史上打氣最旺的一年，流感疫苗預計今天突破400萬劑、新冠疫苗接種數約89.1萬人次...

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

國內流感疫情連3周緩降，但上周仍新增38例病例、13例死亡。疾管署長羅一鈞說，評估目前疫情尚未低於流行閾值，加上基層醫院開立口服抗病毒藥物仍多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。