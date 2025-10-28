快訊

影／師承羅慧夫 整形外科醫師曹賜斌獲台灣醫療貢獻獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣整形外科醫學重要推手曹賜斌醫師，從臨床、政策到制度，用40年堅定如一的步伐，推動台灣醫學走上國際舞台發聲發光，今年獲得中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」，表彰他卓越醫術與人文關懷，見證了台灣醫療從本土扎根、走向國際的歷程。

曹賜斌畢業於中國醫藥大學，早年師承國寶級整形外科權威羅慧夫醫師，深受以醫療修復人的尊嚴理念啟發。羅慧夫以唇顎裂重建聞名國際，強調醫者不只是修復外表，更是重建人生；這樣的精神，成為曹賜斌日後行醫的核心信念。

完成專科訓練後，他放棄北部的穩定職位，南下高雄長庚開創整形外科團隊，1986年起，他從零開始建立制度與團隊，將羅慧夫的人文醫學精神帶入臨床實務，奠定南台灣醫學美容專業基礎。

曹賜斌創立全台首座美容外科中心，免費指導年輕醫師與住院醫，培育專科人才，推動合理收費制度，他相信醫療應回歸良心，讓美的追求不脫離醫學倫理。1995年，他成立高雄市醫師公會醫療顧問團，推動醫療自律與品質認證，讓南部醫療環境邁向國際標準。

除臨床實務外，曹賜斌也投入醫學創新，他自創白疤顏色再生術，強調自然、平衡與修復心理力量，近年吸引全球500多位醫師來台觀摩，也使他受邀赴美、港、星及東南亞授課示範，2024年獲頒「史懷哲醫學藝術傳燈獎」，成為首位獲此榮譽台灣整形外科醫師。

2016年起，出任台灣美容外科醫學會理事長，推動跨國交流，與韓、中、星等多國簽署MOU，促進醫學技術與臨床標準接軌，2022年與蔡豐州醫師創立台灣美容醫學產業全國聯合會（TAMIO），以健康台灣為政策主軸，致力推動醫療觀光與醫療產業化。

2023年，他發起成人之美獎項，表彰幫助患者重建自信與生活的醫師，他常說整形不是追求完美，而是讓人重新面對自己這句話，正承襲了羅慧夫的醫療精神，不只是手術刀下的修復，更是醫者對生命的敬意，從北醫的訓練，到南台灣的深耕，再到世界的舞台，曹賜斌用40年實踐醫者仁心的信念。

台灣整形外科醫學重要推手曹賜斌醫師，今年獲得中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」。圖／曹賜斌提供
台灣整形外科醫學重要推手曹賜斌醫師，今年獲得中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」。圖／曹賜斌提供

相關新聞

空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

各個行業都有專業術語，要內行人才聽得懂。一名空服員分享機組人員之間的「術語」，其中兩種暗號代表空服員對乘客有好感，而VIP可能也不是大家原本所想的意思。

UCC下月上路 衛福部預告新規允在公會執登 「接案護理師」助人力回流

近年醫護人力流失，導致急診壅塞，衛福部11月2日將於六都開設假日急症中心（UCC）疏解人潮，為解UCC護理人力難題，已預...

長庚兒科也告急！ 邱政洵：祭留才計畫加薪、增值班費、不同工不同酬

少子化衝擊加上新血招募困難，兒科出現嚴重的斷層危機，連醫學中心也難招滿住院醫師。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，兒童醫療遇...

赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

天氣漸涼，楓葉轉紅，不少人趁此時節前往日本泡湯賞楓，不過出門在外務必留意自身安危。日前有民眾投宿日本知名渡假村，卻在泡足湯時不慎被鐵釘刺傷，就醫時飯店卻一度要求他自付醫療費與交通費，事後也未有關心與補

流感疫苗接種創歷年第一公費接種今突破400萬劑 11/1二階段開打

衛福部疾管署今表示，今年公費流感疫苗為史上打氣最旺的一年，流感疫苗預計今天突破400萬劑、新冠疫苗接種數約89.1萬人次...

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

國內流感疫情連3周緩降，但上周仍新增38例病例、13例死亡。疾管署長羅一鈞說，評估目前疫情尚未低於流行閾值，加上基層醫院開立口服抗病毒藥物仍多...

