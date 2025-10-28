光電板碎屑極端情境鉛超標 環境部：非現實水質狀況 不應錯誤引用解讀

針對近日外界質疑環境部「浸泡情境下模擬溶出結果」鉛含量已超標一事，環境部今重申，烏山頭水庫水質安全無虞，請民眾安心飲用。另環境部現已啟動水面型光電環評標準修正檢討，預計今年底至明年初預告修正草案。

環境部表示，飲用水從水庫到水龍頭經過水庫蓄水、淨水場水源、淨水場清水的三重嚴密把關，所有監測數據均各別符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」。

環境部指出，特定人士引述國家環境研究院將「粉碎光電板碎屑」浸泡於「極端酸性液體」（pH約2.88）長達數月的試驗數據，此為特定目的下的極端條件，與現實天然水庫的環境完全不同，不應被錯誤引用解讀為現實水質狀況。

環境部說，我國環評制度相較美國在功能與權責上有本質的不同，外界不宜將美國制度的原型功能，直接套用到我國現行制度的爭議討論上。考量水面型光電已引起我國社會高度關注，環境部現已再次啟動環評標準修正檢討，預計今年底至明年初預告修正草案，環境部將本於環境保護優先，以科學數據為基礎，於取得社會共識後進行環評認定標準修正。

多個環保團體昨於行政院前，針對近年的光電亂象發布10大訴求聯合聲明，要求環境敏感地區應禁建光電，面積10公頃以上、水面型光電都應無條件環評，要求行政院及立法院於年底前完成修法。