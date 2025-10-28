快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

光電板碎屑極端情境鉛超標 環境部：非現實水質狀況 不應錯誤引用解讀

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。圖／聯合報系資料照片
烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。圖／聯合報系資料照片

針對近日外界質疑環境部「浸泡情境下模擬溶出結果」鉛含量已超標一事，環境部今重申，烏山頭水庫水質安全無虞，請民眾安心飲用。另環境部現已啟動水面型光電環評標準修正檢討，預計今年底至明年初預告修正草案。

環境部表示，飲用水從水庫到水龍頭經過水庫蓄水、淨水場水源、淨水場清水的三重嚴密把關，所有監測數據均各別符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」。

環境部指出，特定人士引述國家環境研究院將「粉碎光電板碎屑」浸泡於「極端酸性液體」（pH約2.88）長達數月的試驗數據，此為特定目的下的極端條件，與現實天然水庫的環境完全不同，不應被錯誤引用解讀為現實水質狀況。

環境部說，我國環評制度相較美國在功能與權責上有本質的不同，外界不宜將美國制度的原型功能，直接套用到我國現行制度的爭議討論上。考量水面型光電已引起我國社會高度關注，環境部現已再次啟動環評標準修正檢討，預計今年底至明年初預告修正草案，環境部將本於環境保護優先，以科學數據為基礎，於取得社會共識後進行環評認定標準修正。

多個環保團體昨於行政院前，針對近年的光電亂象發布10大訴求聯合聲明，要求環境敏感地區應禁建光電，面積10公頃以上、水面型光電都應無條件環評，要求行政院及立法院於年底前完成修法。

環境部 環評 烏山頭水庫

延伸閱讀

挨告秀到案通知…謝龍介：郭國文搞不定黨內初選 轉移焦點

一直下雨一直滿！全台重要水庫幾乎滿庫 蓄水狀況近年冬季最讚

藍議員打破光電板質疑汙染烏山頭水庫水質 綠批危言聳聽傷害台南

鳳山水庫設置光電板 居民質疑：毀損掉落水面怎麼辦

相關新聞

赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

天氣漸涼，楓葉轉紅，不少人趁此時節前往日本泡湯賞楓，不過出門在外務必留意自身安危。日前有民眾投宿日本知名渡假村，卻在泡足湯時不慎被鐵釘刺傷，就醫時飯店卻一度要求他自付醫療費與交通費，事後也未有關心與補

醫學中心降輕症醫師收入少？石崇良：提升「複雜診查費」防人力出走

為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收50%部...

光電板碎屑極端情境鉛超標 環境部：非現實水質狀況 不應錯誤引用解讀

針對近日外界質疑環境部「浸泡情境下模擬溶出結果」鉛含量已超標一事，環境部今重申，烏山頭水庫水質安全無虞，請民眾安心飲用。...

新生兒染伊科11型腸病毒 義大團隊搶回一命 母哽咽：謝謝你們沒放棄

一名出生僅數周男嬰不明原因低血糖、肝功能受損，併發多重器官衰竭，生命一度垂危，轉院到高雄義大醫療團隊急救，醫師從肝受損、...

石崇良專訪3／值班時薪900元惹議 搶救未來 兒科明年匡列健保總額

近年來，少子化衝擊下，成各醫院兒科住院醫師招募困難，連帶影響兒科加護病房值班人力。近日社群平台出現台大兒童醫院兒科加護病...

石崇良專訪5／談加熱菸上市紛擾 依法納管與行政 法規沒有模糊地帶

近日加熱菸合法、有條件上市，但開賣風波不斷，包括外盒未依規定標示尼古丁遭下架、載具的展示規定不明，反菸團體痛批政策大轉彎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。