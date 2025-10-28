快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

聽新聞
0:00 / 0:00

空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名空服員分享機組人員之間的暗號。示意圖。圖／AI生成
一名空服員分享機組人員之間的暗號。示意圖。圖／AI生成

各個行業都有專業術語，要內行人才聽得懂。一名空服員分享機組人員之間的「術語」，其中兩種暗號代表空服員對乘客有好感，而VIP可能也不是大家原本所想的意思。

根據《每日郵報》報導，一名空服員分享「機上術語」——但不一定是用在專業領域上。例如當機組人員稱呼某位乘客「鮑勃（Bob）」，那不一定是那位乘客真正的名字，而有可能是空服員們在互相通知機上有某位乘客「很有吸引力」，而「Bob」就是「Babe On Board（直譯：飛機上有寶貝）」的縮寫。

該名空服員表示，機組人員會熱情招呼這些鮑勃，並提供一些小禮物，甚至在餐巾紙上留下自己的聯絡方式。

另外，當乘客下機時，若空服員對你說「Cheerio（再見）」，也可能是一種空服員對你有好感的暗示。

除了鮑勃，機組人員之間還有許多小暗號，例如「Mermaid（美人魚）」意指用身體霸佔其他座位、不讓其他人入座的乘客；「Gate Lice（直譯：門蝨）」是指在登機口聚集，阻擋頭等艙和商務艙登機的旅客；「ABP（Able-Bodied Passengers）」則是身體健壯、在緊急時刻可以提供幫助的旅客；「Code 300 」或「Angel（天使）」則代表機上有人死亡。

而和鮑勃相反，若乘客惹惱空服員，就會得到「菲利普（Philip）」的名號，是「Passenger I' d Like to Punch（PILP）」的縮寫諧音，代表乘客的行徑讓空服員想揍人。至於「VIP」也不一定是貴賓（Very Important Person）的意思，更有可能是「非常煩人的人（Very Irritating Person）」。

空服員 乘客 貴賓 吸引力 名字 機組 飛機

延伸閱讀

台北藝博會5天吸7萬訪客 蔡康永鄭知淑作品首日完售 VIP預展人數多16%

影／空服員離世 長榮馬拉松現場工會抗議提訴求

影／空服員離世掀討論...工會批「請假制度未改」闖馬拉松喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

測試服從性？ 網曝應徵長榮航空「全程問空服員病逝看法」

相關新聞

空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

各個行業都有專業術語，要內行人才聽得懂。一名空服員分享機組人員之間的「術語」，其中兩種暗號代表空服員對乘客有好感，而VIP可能也不是大家原本所想的意思。

UCC下月上路 衛福部預告新規允在公會執登 「接案護理師」助人力回流

近年醫護人力流失，導致急診壅塞，衛福部11月2日將於六都開設假日急症中心（UCC）疏解人潮，為解UCC護理人力難題，已預...

長庚兒科也告急！ 邱政洵：祭留才計畫加薪、增值班費、不同工不同酬

少子化衝擊加上新血招募困難，兒科出現嚴重的斷層危機，連醫學中心也難招滿住院醫師。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，兒童醫療遇...

赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

天氣漸涼，楓葉轉紅，不少人趁此時節前往日本泡湯賞楓，不過出門在外務必留意自身安危。日前有民眾投宿日本知名渡假村，卻在泡足湯時不慎被鐵釘刺傷，就醫時飯店卻一度要求他自付醫療費與交通費，事後也未有關心與補

流感疫苗接種創歷年第一公費接種今突破400萬劑 11/1二階段開打

衛福部疾管署今表示，今年公費流感疫苗為史上打氣最旺的一年，流感疫苗預計今天突破400萬劑、新冠疫苗接種數約89.1萬人次...

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

國內流感疫情連3周緩降，但上周仍新增38例病例、13例死亡。疾管署長羅一鈞說，評估目前疫情尚未低於流行閾值，加上基層醫院開立口服抗病毒藥物仍多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。