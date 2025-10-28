空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

各個行業都有專業術語，要內行人才聽得懂。一名空服員分享機組人員之間的「術語」，其中兩種暗號代表空服員對乘客有好感，而VIP可能也不是大家原本所想的意思。

根據《每日郵報》報導，一名空服員分享「機上術語」——但不一定是用在專業領域上。例如當機組人員稱呼某位乘客「鮑勃（Bob）」，那不一定是那位乘客真正的名字，而有可能是空服員們在互相通知機上有某位乘客「很有吸引力」，而「Bob」就是「Babe On Board（直譯：飛機上有寶貝）」的縮寫。

該名空服員表示，機組人員會熱情招呼這些鮑勃，並提供一些小禮物，甚至在餐巾紙上留下自己的聯絡方式。

另外，當乘客下機時，若空服員對你說「Cheerio（再見）」，也可能是一種空服員對你有好感的暗示。

除了鮑勃，機組人員之間還有許多小暗號，例如「Mermaid（美人魚）」意指用身體霸佔其他座位、不讓其他人入座的乘客；「Gate Lice（直譯：門蝨）」是指在登機口聚集，阻擋頭等艙和商務艙登機的旅客；「ABP（Able-Bodied Passengers）」則是身體健壯、在緊急時刻可以提供幫助的旅客；「Code 300 」或「Angel（天使）」則代表機上有人死亡。

而和鮑勃相反，若乘客惹惱空服員，就會得到「菲利普（Philip）」的名號，是「Passenger I' d Like to Punch（PILP）」的縮寫諧音，代表乘客的行徑讓空服員想揍人。至於「VIP」也不一定是貴賓（Very Important Person）的意思，更有可能是「非常煩人的人（Very Irritating Person）」。