乾癬病友理髮難 遭誤認會傳染、被推抗屑產品

踏入髮廊對部分中重度乾癬患者而言是一大挑戰，不僅擔心造成設計師困擾，還有病友遭誤認為傳染病而被拒絕服務。為此乾癬協會推出線上課程，盼藉衛教打造乾癬病友友善髮廊。

今年55歲的張先生今天在衛教記者會上分享，他在30歲那年，因力拚創業、工作壓力大，導致誘發乾癬，頭皮及手腳上的紅斑、白屑顯而易見。踏入髮廊想剪頭髮，常被推銷抗屑產品，甚至曾遭受不友善對待，因此有整整4年時間他都不剪頭髮，當時髮長過背，為生活帶來不少困擾。

台北林口長庚紀念醫院主治醫師黃毓惠說明，乾癬好發年齡有2個高峰期，分別為20至29歲、50至59歲，正值打拚事業、重視自我外貌的青壯年時期。研究顯示，中重度乾癬病友的病灶部位以頭皮最常見占56%，其次為臉部49%、指甲27%。

當病灶發生在頭皮，可能會有紅色斑塊、銀白色皮屑，也可能因抓癢造成頭皮出血。台灣乾癬協會秘書長王雅馨說，除了搔癢抓頭皮導致傷口，恐增加感染風險外，乾癬病友也可能遭受3大美髮困境，避諱到髮廊理髮。

乾癬病友常見的3大美髮困境，第1為被誤解病症，恐延誤就醫。部分美髮設計師會將脫屑症狀誤認是頭皮屑，而推銷抗屑產品，使病友感到困擾，或因此不知道自己有乾癬問題、延誤就醫。

第2為遭異樣眼光擊退，難再踏入髮廊。部分病友擔心造成設計師困擾或被差別對待，感到焦慮不適。

第3為遭拒服務，自信美髮夢碎。部分設計師因不清楚乾癬狀況，或誤以為是傳染性疾病而拒絕服務病友。病友累積多次美髮不順遂經驗，可能選擇不再踏進髮廊。

台灣乾癬協會攜手醫界、學界、美髮界推出「乾癬友善美髮聯盟」，邀請弘光科技大學美髮造型設計系、明星御用美髮設計師Miyake推廣「好癬有你，美麗覺醒」教育課程。希望讓設計師了解乾癬美髮知識與技巧，同時關懷病友、友善指引病友就醫治療。

台灣乾癬協會指出，設計師可觀看教育課程，凡上課完畢通過課後測驗，即可獲得台灣乾癬協會及弘光科大美髮造型設計系共同頒發的證書。台灣乾癬協會也會將獲得證書的設計師服務髮廊公告於官網。