快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

醫學中心降輕症醫師收入少？石崇良：提升「複雜診查費」防人力出走

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收50%部分負擔」措施。記者胡經周／攝影
為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收50%部分負擔」措施。記者胡經周／攝影

為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收50%部分負擔」措施。醫學中心若降低輕症門診量，醫師收入可能受到影響，健保署表示，將擬定「複雜診查費」，針對兒科、病理科、感染科、核醫科等複雜及人力出走等科別，提升健保支付。

目前醫學中心門診每人每次平均健保支付2400元，屆時如未持轉診單，就診費用平均可能達1200元。石崇良說，為降低醫學中心門診收治輕症患者人次占比，將要求所有醫學中心於明年上半年達到降載至50%目標，並透過「個別醫院總額」制度，及健保署研議中的「複雜診查費」，及未持轉診單者需多付錢等措施，讓醫學中心多多照護急重難罕等病人。

醫學中心若降低輕症門診量，醫師收入可能受到影響。健保署醫務管理組長劉林義說，健保署正在擬定「複雜診查費」，將針對兒科、病理科、感染科、核子醫學科等複雜及人力出走等科別，將與相關醫學會研議，提升健保醫療支付，提高醫師照顧急重難症患者的意願。

至於，降低輕症患者方面，劉林義說，為配合個別醫院總額上路，石部長期望各醫院降低輕症門診量，減輕醫事人員負擔，明年將以上半年1至6月為期，觀察各醫院下降情形，若無法下降，將依「健保法」第43條規定，針對未經轉診至醫學中心門診就醫者，以當次醫療費用收取最高50%的部分負擔。

劉林義說，健保署將先定義「輕症」是哪一類患者，並與醫界進行溝通，將排除重大傷病、門診化放療、門診施打抗生素治療患者等，再擬定醫學中心應降至多少比率，啟動前，一定會加強宣導，呼籲民眾未經轉診不要衝大醫院，且釐清輕症定義，應排除那些弱勢族群，或50%部分負擔是否應設定上限，或採定率定額等配套措施。

延伸閱讀

石崇良專訪3／值班時薪900元惹議 搶救未來 兒科明年匡列健保總額

石崇良專訪5／談加熱菸上市紛擾 依法納管與行政 法規沒有模糊地帶

石崇良專訪6／未經轉診至醫學中心門診加收五成部分負擔 醫界怎麼看

石崇良專訪4／食安無妥協空間 每案都是重大案件 重罰讓業者不敢僥倖

相關新聞

赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

天氣漸涼，楓葉轉紅，不少人趁此時節前往日本泡湯賞楓，不過出門在外務必留意自身安危。日前有民眾投宿日本知名渡假村，卻在泡足湯時不慎被鐵釘刺傷，就醫時飯店卻一度要求他自付醫療費與交通費，事後也未有關心與補

醫學中心降輕症醫師收入少？石崇良：提升「複雜診查費」防人力出走

為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收50%部...

【專家之眼】嘴炮防堵不了「非洲豬瘟｣

非洲豬瘟造成大量豬隻死亡，並帶來嚴重的經濟後果，近年來已成為豬肉產業的重大危機。目前，該疾病已影響全球多個地區，不僅損害...

光電板碎屑極端情境鉛超標 環境部：非現實水質狀況 不應錯誤引用解讀

針對近日外界質疑環境部「浸泡情境下模擬溶出結果」鉛含量已超標一事，環境部今重申，烏山頭水庫水質安全無虞，請民眾安心飲用。...

新生兒染伊科11型腸病毒 義大團隊搶回一命 母哽咽：謝謝你們沒放棄

一名出生僅數周男嬰不明原因低血糖、肝功能受損，併發多重器官衰竭，生命一度垂危，轉院到高雄義大醫療團隊急救，醫師從肝受損、...

石崇良專訪3／值班時薪900元惹議 搶救未來 兒科明年匡列健保總額

近年來，少子化衝擊下，成各醫院兒科住院醫師招募困難，連帶影響兒科加護病房值班人力。近日社群平台出現台大兒童醫院兒科加護病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。