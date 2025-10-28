醫學中心降輕症醫師收入少？石崇良：提升「複雜診查費」防人力出走

為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收50%部分負擔」措施。醫學中心若降低輕症門診量，醫師收入可能受到影響，健保署表示，將擬定「複雜診查費」，針對兒科、病理科、感染科、核醫科等複雜及人力出走等科別，提升健保支付。

目前醫學中心門診每人每次平均健保支付2400元，屆時如未持轉診單，就診費用平均可能達1200元。石崇良說，為降低醫學中心門診收治輕症患者人次占比，將要求所有醫學中心於明年上半年達到降載至50%目標，並透過「個別醫院總額」制度，及健保署研議中的「複雜診查費」，及未持轉診單者需多付錢等措施，讓醫學中心多多照護急重難罕等病人。

醫學中心若降低輕症門診量，醫師收入可能受到影響。健保署醫務管理組長劉林義說，健保署正在擬定「複雜診查費」，將針對兒科、病理科、感染科、核子醫學科等複雜及人力出走等科別，將與相關醫學會研議，提升健保醫療支付，提高醫師照顧急重難症患者的意願。

至於，降低輕症患者方面，劉林義說，為配合個別醫院總額上路，石部長期望各醫院降低輕症門診量，減輕醫事人員負擔，明年將以上半年1至6月為期，觀察各醫院下降情形，若無法下降，將依「健保法」第43條規定，針對未經轉診至醫學中心門診就醫者，以當次醫療費用收取最高50%的部分負擔。

劉林義說，健保署將先定義「輕症」是哪一類患者，並與醫界進行溝通，將排除重大傷病、門診化放療、門診施打抗生素治療患者等，再擬定醫學中心應降至多少比率，啟動前，一定會加強宣導，呼籲民眾未經轉診不要衝大醫院，且釐清輕症定義，應排除那些弱勢族群，或50%部分負擔是否應設定上限，或採定率定額等配套措施。