赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

天氣漸涼，楓葉轉紅，不少人趁此時節前往日本泡湯賞楓，不過出門在外務必留意自身安危。日前有民眾投宿日本知名渡假村，卻在泡足湯時不慎被鐵釘刺傷，就醫時飯店卻一度要求他自付醫療費與交通費，事後也未有關心與補償，更在他不滿留下負評後，發信揚言要提告，讓他十分惶恐。

據原PO在PTT日旅版發文，指出雙十連假時到長野縣白馬村的高檔渡假村投宿，本以為是悠閒滿足的行程，最後卻心累收場，起因就是該飯店足湯區地板上的一根鐵釘。

原PO表示，他因踩到溫泉地板外露的鐵釘導致腳底刺、劃傷，當下血流不止，飯店人員僅提供一瓶消毒水和紗布讓他自行處理，連鐵釘都是他們強力要求才到現場確認並緊急封閉足湯區。後來因傷口頗深，他要求送醫處理，飯店也一度要他們自行負擔就醫車資和3萬日圓醫療費，雙方僵持一陣子後飯店才願意承擔。

原PO無奈透露，因為腳傷，無法好好享受溫泉，接下來的景點也因必須靠輪椅移動而放棄，直到他們退房前，飯店都沒有慰問或賠償。讓他心寒的是，他住的並非便宜小旅舍，而是每晚要價1萬台幣的高級飯店，服務態度卻令人不敢領教，只能在Google留下負評。

豈料，負評和PTT避雷文引起飯店注意，近日該飯店經理再度來信，強調飯店用專車送醫、經理本人陪同就診，且全額負擔醫藥費，認為原PO的貼文有不實和誇大之處，飯店已諮詢日本顧問律師並與台灣律師團合作，警告他若不刪改不實資訊，將依法採取必要措施。

讓原PO大嘆自己從對飯店滿懷期待到受傷失望，現在還可能「被吉（告）」讓他們精神衰弱，只希望下次分享的不是被吉的故事。

事件引起鄉民譁然，「生意做成這樣子也只能嘖嘖稱奇」、「跨國吉人嗎？好大官威」、「誰還敢住，出了意外發表評論還要擔心被吉」、「日本飯店水準有下降的感覺欸」、「看其他負評，也提到服務不好的問題，顯然不是特例」、「寧可花錢吉人也不肯承認錯誤，噁心耶」、「飯店處理很雷包喔」。

不少人也安慰原PO「告不成」，「這幾年白馬村的華人增加，有些不守規矩的搞了些事，導致旅館對於華人稍微態度有點與以前不同，不知道是否因為如此，導致沒有很誠心的協助處理。這事明顯是旅館疏失，除非他能提出與事實不合在哪，不可能提告，請放心。現在還沒有太多人知道這事，敢提告反而會助長宣傳這件事，標準嚇阻程序而已」。