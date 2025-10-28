新生兒染伊科11型腸病毒 義大團隊搶回一命 母哽咽：謝謝你們沒放棄

一名出生僅數周男嬰不明原因低血糖、肝功能受損，併發多重器官衰竭，生命一度垂危，轉院到高雄義大醫療團隊急救，醫師從肝受損、凝血功能不佳，研判感染伊科11型腸病毒，經快篩確診，住進加護病房進行免疫球蛋白治療，最終成功將他從死神手中救回。

兒童醫學部主治醫師劉賢冠說，男嬰出生後2、3天體溫、血糖異常低，肝功能急速惡化，肝指數飆破兩三千，黃疸值更高達近40，連注射針孔都無法凝血，動員新生兒科、感染科、重症醫療及肝膽團隊救治，甚至召集換肝小組準備進行肝臟移植，後來多次快篩確診伊科11型腸病毒。

醫療團隊立即施打免疫球蛋白抑制過度免疫反應，輔以升壓劑、血漿置換與支持性治療，經過數周觀察，男嬰肝功能逐漸回升、凝血指數逐步穩定，歷經百日搶命成功。

副院長楊生湳指出，伊科11型與過去常見71型腸病毒或克沙奇病毒不同，它偏好攻擊肝臟與腎臟，再循環至心臟與腦部，病毒會引發免疫風暴，導致肝細胞大量壞死，病情進展比想像中更快，這類病例在台灣極為罕見，但近年歐美已有報告顯示病毒可能變異、破壞力增強。

楊升湳表示，今年全台出現多起伊科11型腸病毒案例，北中南皆有散發感染，甚至奪走7名嬰幼兒性命，由於台灣多年未見此型病毒流行，民眾體內幾乎無抗體，加上部分感染者無明顯症狀，恐成為隱形傳播者，此次個案不排除是從母體垂直感染。

他說，新生兒若出現活動力下降、體溫偏低或精神萎靡，務必盡早就醫，對腸病毒重症免疫球蛋白是目前唯一被證實有效的救命方式，他也呼籲家長與托嬰機構加強環境清潔、勤洗手消毒，降低病毒傳播風險。