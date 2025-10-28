快訊

石崇良專訪6／未經轉診至醫學中心門診加收五成部分負擔 醫界怎麼看

聯合報／ 記者林琮恩沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪透露，最快將於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收五成部分負擔」措施。醫改會執行長林雅惠呼籲，健保署應為「輕症」下定義。 本報資料照
衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪透露，最快將於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收五成部分負擔」措施。對此，醫改會執行長林雅惠呼籲，健保署應為「輕症」下定義；台大院方指出，肯定石崇良為貫徹分級醫療、體恤醫療人力過勞的努力，台灣醫務管理學會理事長洪子仁則建議，先推動基本部分負擔調升。

目前醫學中心門診每人每次平均健保支付二四○○元，屆時如未持轉診單，就診費用即為一二○○元。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，若衛福部採取全面「定率」收取所有醫療費用的五成部分負擔，未經轉診病人在醫院接受電腦斷層、核磁共振檢查，恐需自費高達四、五千元。

洪子仁認為，這推行難度高，衛福部應先推動基本部分負擔調升，從現在四百二十元，加上五成變為六百三十元，才是緩步漸進的做法。

洪子仁強調，民眾並非不知政策，而是不願意分級就醫，政府推動部分負擔調升，應同步宣導轉診制度目的及價值，讓民眾了解「小病在醫院就能處理」，也應提升基層診所及地區醫院就醫品質，讓民眾有信任感，並串連病歷資料；此外，應建立「有感分流服務」，包括假日急症中心、在宅急症計畫等應持續落池，也建議利用人工智慧，建立分級導引系統，協助民眾選擇合適層級就醫。

台大醫院院方指出，高度肯定部長為了貫徹分級醫療、體恤醫療人力過勞、紓緩門急診壅塞所做出的努力。對於醫學中心可能面對的營收、管理的衝擊，以及對民眾就醫行為的影響，尚待衛福部公佈更細的執行細節、正式開始執行後，方能有更正確的影響評估。

林雅惠呼籲，健保署應為「輕症」下定義，並為長期就醫老病人想出處置方案，最重要的是新措施上路之前，做好充分的溝通及配套措施，應加強宣導分級醫療的優點。

