石崇良專訪4／食安無妥協空間 每案都是重大案件 重罰讓業者不敢僥倖

衛福部掌管業務從受精卵到人生登出，石崇良進入衛生行政體系十八年，前一個職務是掌管九千億元經費的健保署長，處理政務理應從從容容，游刃有餘，有沒有處理什麼事情覺得壓力很大？答案是「食安事件」。針對黑心豬大腸事件，他立即開罰業者，他說食安事件沒有妥協空間，而且處罰要及時，才有嚇阻作用。

近年食安事件頻傳，石崇良上任後不久就面臨「黑心豬大腸」事件。他坦言，接任部長後，在衛福部主責的各項醫療、社福議題中，食安事件因「關乎全民」，讓他壓力最大。

他戰戰兢兢，把每件食安事件都視為重大案件，要求一定重罰，且要「罰到業者破產」，以儆效尤，且為防堵食安事件，中央會負起責任，統一彙整資料、指揮調查，並開立罰則。

石崇良說，民眾每天都接觸食品，且與醫療、藥品等產業相比，食品產業入行門檻較低，「廚房即工廠」隨處可見，國人飲食習慣與西方不同，以攤販、小吃為主流飲食，讓杜絕食安問題更加困難。

他上任後，「對食安事件很敏感」，一再告誡部內相關單位，食安事件沒有妥協空間，黑心大腸案件發生後，更要求馬上開罰，「別等檢調介入再處分，立即重罰對當事人、對社會都有警惕效果。」

涉嫌以工業用雙氧水清洗豬大腸的百威公司，地址登記在台北市，但加工廠在屏東縣，倉儲則在新北市，衛福部一改過去由地方政府開罰業者慣例，直接由中央開出罰單，也是出自石崇良的指示。

他表示，食品安全事件經常跨縣市發生，中央最容易全盤掌握資料，因此要由食藥署做出決定，且食安事件令人憤慨，罰則一定不能輕，針對打擊社會安定、產業發展的不法業者，需祭出重罰。

石崇良表示，常有人問他，某案件是否要定義為重大食安案件，他回應，「每次食安事件都是重大食安案件，沒有輕重之分」，若因為案件規模小就不重視，遲早會釀成大事，立法者給予行政機關裁量權，「食安法」罰鍰可從六萬至二億元不等，但過去五年三百多件食安案件，累計罰鍰只有二百五十萬，根本無關痛癢，中央應加重罰鍰。