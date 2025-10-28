石崇良專訪5／談加熱菸上市紛擾 依法納管與行政 法規沒有模糊地帶

近日加熱菸合法、有條件上市，但開賣風波不斷，包括外盒未依規定標示尼古丁遭下架、載具的展示規定不明，反菸團體痛批政策大轉彎。衛福部長石崇良表示，「政策非常明確、執法絕對不會退讓。」政府的反菸立場是透過法律管制來減少菸品使用，加熱菸一定會嚴管，以確保國人健康。

「如果可以，我也想全面禁菸。」但石崇良也說，菸酒文化與人類生活密不可分已有數百年至千年的歷史，考量人性，如果不可能全面禁菸，只能兩權相害取其輕。如何把健康傷害與影響減到最小，要從「3P」下手：Protection（保護）、Prevent（預防）、Prohibit（禁止），做到「該保護的保護、該預防的預防，該禁止的就禁止。」

至於紙菸、電子煙、加熱菸這三種菸品的權衡，石崇良刺析，電子煙絕對不能開放，因為無法管理，成分不明的煙油裡加了什麼東西都不知道，甚至有機會成為新型毒品。而跟紙菸跟加熱菸，從全球的菸草銷售消長來看，加熱菸已是擋不住的趨勢，所以必須檯面化管理，否則地下化交易反而做不到保護跟預防。

「加熱菸經過二年多的審查，邀集許多專家討論，才擬定加熱的健康風險評估。」石崇良說，第一款加熱菸上市的合法性最困難，其他國家也沒有審查制度，都當成紙菸管理。台灣嚴格進行事前審查，前置作業就花了二年多，過程反反覆覆，終於摸索出邏輯。

除了菸柱，包括組合元件也納入審查，確保設計的安全性，也不希望因外型太酷炫，讓民眾以為抽加熱菸很流行，或是很酷想嘗試。石崇良表示，加熱菸組合元件做了一定程度審查，也只通過4款上市，守住底線，也因為經過審查，所以同意展示，可了解販賣的是不是經審查產品。另外，尼古丁含量標示也要資訊透明，每支菸草柱含量以1毫克為限，標示不實將依法開罰。

「加熱菸的健康風險主要來自尼古丁，執法絕對不會有所退讓。」石崇良說，10月17日開賣首日，發現包裝標示未依規定，當天即要求下架，政府在加熱菸的政策上明確且果斷。至於加熱器，不可能不展示，否則怎麼知道從桌底下拿出來的產品是合法？公開展示稽查也方便，這樣才能落實管理、導正市場，避免買到走私水貨。