石崇良專訪2／UCC是社區演習據點 修法解護理人力 設社區藥局衛星網

衛福部長石崇良上任後，著手推動假日急症中心（UCC），除解決急診壅塞等的醫界老問題，他把假日急症重中視為面對傳染病、災難等緊急情況時，匯聚基層醫療量能的據點，並研擬護理師執業登記、藥局藥物配送等修法，未來基層護理師可由地方護理師公會統一調派，藥局則在新冠疫情時核心藥局、衛星藥局架構下，將形成「社區藥局衛星網」。

基層診所空間有限，且多數不具檢驗檢查設備，新冠疫情期間，靠遠距醫療才讓基層量能成功發揮，但石崇良認為，不該每次遇到重大事件都靠遠距，設立假日急症重心，就是為了「基層醫療動員做準備」，醫療人員在現有法規中，可藉報備支援方式排班，但基層診所多未聘用護理師，要醫院護理人力支援假日急症中心，又會導致醫院人力不足，因此將修法，讓護理人員可在各地公會進行執登及教育訓練。

衛福部於十月廿七日預告，護理人員可在地方護理師公會執業登記，預告十四日後，將擇日公告施行。石崇良說明，護理人員因個人生涯考量，可能有一段時間無法在醫院擔任全職工作，這些護理人員未來可在各地護師公會執登，並由公會舉辦繼續教育課程等，除在假日急症中心任職，這群不隸屬任何醫療機構的護理師，也可從事居家、長照等業務，擴大社區護理量能。

除藉假日急症重心強化「醫療韌性」，石崇良還要透過建立「社區藥局衛星網」，強化「供藥韌性」。他表示，全台社區藥局合計八千餘家，與健保特約藥局共六千多家，其中約三千餘家，在新冠疫情期間，曾加入抗病毒藥物供藥網絡，當時由中央供應核心藥局抗病毒藥物，再由核心藥局配發給衛星藥局，未來將延續此基礎，各項藥品均藉由社區藥局衛星網調度。

美國祭出對等關稅等諸多因素，國際藥品供應經常陷入波動，我國易被牽連。一旦藥品供應吃緊，藥廠便會「控貨」，優先供應與藥廠簽訂合約的醫院。石崇良說，有些藥物因用量不大，藥局不會常備，也不會與藥廠簽訂供應合約，因此供藥吃緊時，藥廠不再供藥給藥局，民眾必須到醫院領藥，為強化社區供藥韌性，將修正「藥事法」，由中央統一調度藥物，藉由社區藥局衛星網供應。