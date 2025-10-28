快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

石崇良專訪2／UCC是社區演習據點 修法解護理人力 設社區藥局衛星網

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良上任後，著手推動假日急症中心（UCC），除解決急診壅塞等的醫界老問題，他把假日急症重中視為面對傳染病、災難等緊急情況時，匯聚基層醫療量能的據點。記者胡經周／攝影
衛福部長石崇良上任後，著手推動假日急症中心（UCC），除解決急診壅塞等的醫界老問題，他把假日急症重中視為面對傳染病、災難等緊急情況時，匯聚基層醫療量能的據點。記者胡經周／攝影

衛福部長石崇良上任後，著手推動假日急症中心（UCC），除解決急診壅塞等的醫界老問題，他把假日急症重中視為面對傳染病、災難等緊急情況時，匯聚基層醫療量能的據點，並研擬護理師執業登記、藥局藥物配送等修法，未來基層護理師可由地方護理師公會統一調派，藥局則在新冠疫情時核心藥局、衛星藥局架構下，將形成「社區藥局衛星網」。

基層診所空間有限，且多數不具檢驗檢查設備，新冠疫情期間，靠遠距醫療才讓基層量能成功發揮，但石崇良認為，不該每次遇到重大事件都靠遠距，設立假日急症重心，就是為了「基層醫療動員做準備」，醫療人員在現有法規中，可藉報備支援方式排班，但基層診所多未聘用護理師，要醫院護理人力支援假日急症中心，又會導致醫院人力不足，因此將修法，讓護理人員可在各地公會進行執登及教育訓練。

衛福部於十月廿七日預告，護理人員可在地方護理師公會執業登記，預告十四日後，將擇日公告施行。石崇良說明，護理人員因個人生涯考量，可能有一段時間無法在醫院擔任全職工作，這些護理人員未來可在各地護師公會執登，並由公會舉辦繼續教育課程等，除在假日急症中心任職，這群不隸屬任何醫療機構的護理師，也可從事居家、長照等業務，擴大社區護理量能。

除藉假日急症重心強化「醫療韌性」，石崇良還要透過建立「社區藥局衛星網」，強化「供藥韌性」。他表示，全台社區藥局合計八千餘家，與健保特約藥局共六千多家，其中約三千餘家，在新冠疫情期間，曾加入抗病毒藥物供藥網絡，當時由中央供應核心藥局抗病毒藥物，再由核心藥局配發給衛星藥局，未來將延續此基礎，各項藥品均藉由社區藥局衛星網調度。

美國祭出對等關稅等諸多因素，國際藥品供應經常陷入波動，我國易被牽連。一旦藥品供應吃緊，藥廠便會「控貨」，優先供應與藥廠簽訂合約的醫院。石崇良說，有些藥物因用量不大，藥局不會常備，也不會與藥廠簽訂供應合約，因此供藥吃緊時，藥廠不再供藥給藥局，民眾必須到醫院領藥，為強化社區供藥韌性，將修正「藥事法」，由中央統一調度藥物，藉由社區藥局衛星網供應。

石崇良表示，藥品供應必須謹慎，出廠後若不斷轉讓，容易在過程中變質，若無法有效追蹤，恐讓藥品品質陷入危機，建立社區藥局衛星網，藥品配送至核心藥局，再透過資訊系統了解各藥局需求後，供給衛星藥局，衛生單位會稽查各家核心藥局藥物保存、運送模式，確保藥品品質無虞。此外，藥師目前沒有報備支援法源，將設法突破，讓基層藥師也能在假日急症中心調劑。

衛福部長石崇良表示，設立假日急症重心，就是為了「基層醫療動員做準備」。記者胡經周／攝影
衛福部長石崇良表示，設立假日急症重心，就是為了「基層醫療動員做準備」。記者胡經周／攝影

延伸閱讀

假日急症中心下周日上路 全國13處地點一次看！石崇良：這科一定要有

加熱菸未標尼古丁…石崇良改口稱當時未要求 民團：菸防法已規定30年

加熱菸上路政策轉彎 石崇良強調尼古丁標示是不可退讓紅線

衛福部允展售加熱菸吸食器 挨批政策轉彎 石崇良稱「為避免魚目混珠」

相關新聞

赴日泡湯踩雷！苦主怨受傷遭冷處理 飯店見抱怨文反嗆：不刪就提告

天氣漸涼，楓葉轉紅，不少人趁此時節前往日本泡湯賞楓，不過出門在外務必留意自身安危。日前有民眾投宿日本知名渡假村，卻在泡足湯時不慎被鐵釘刺傷，就醫時飯店卻一度要求他自付醫療費與交通費，事後也未有關心與補

醫學中心降輕症醫師收入少？石崇良：提升「複雜診查費」防人力出走

為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收50%部...

光電板碎屑極端情境鉛超標 環境部：非現實水質狀況 不應錯誤引用解讀

針對近日外界質疑環境部「浸泡情境下模擬溶出結果」鉛含量已超標一事，環境部今重申，烏山頭水庫水質安全無虞，請民眾安心飲用。...

新生兒染伊科11型腸病毒 義大團隊搶回一命 母哽咽：謝謝你們沒放棄

一名出生僅數周男嬰不明原因低血糖、肝功能受損，併發多重器官衰竭，生命一度垂危，轉院到高雄義大醫療團隊急救，醫師從肝受損、...

石崇良專訪3／值班時薪900元惹議 搶救未來 兒科明年匡列健保總額

近年來，少子化衝擊下，成各醫院兒科住院醫師招募困難，連帶影響兒科加護病房值班人力。近日社群平台出現台大兒童醫院兒科加護病...

石崇良專訪5／談加熱菸上市紛擾 依法納管與行政 法規沒有模糊地帶

近日加熱菸合法、有條件上市，但開賣風波不斷，包括外盒未依規定標示尼古丁遭下架、載具的展示規定不明，反菸團體痛批政策大轉彎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。