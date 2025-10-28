今天降雨熱區延伸到中部 專家指這時恢復正常東北季風迎風面降雨

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天中高層短波槽會逐漸東移進入黃海，吳聖宇表示，要到深夜至明天才會繼續往日本方向東移出去，持續帶動南海北部的水氣往台灣方向移動。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今天中高層短波槽會逐漸東移進入黃海，吳聖宇表示，要到深夜至明天才會繼續往日本方向東移出去，持續帶動南海北部的水氣往台灣方向移動。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

東北季風和華南雲系影響，宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，中央氣象署發布大雨特報。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天就是個滿標準的東北季風環境下多雨的配置，該有的角色大概都有了，大台北、基隆北海岸、宜蘭雨最多，然後降雨會延伸到中部地區。要等到短波槽東移出去，才會恢復正常的東北季風迎風面降雨型態，預期時間點大概要到明天上午左右。

吳聖宇表示，隨著中高層西風短波波槽逐漸往長江下游移動，配合底層較強東北季風，以及中高層沿著太平洋高壓邊緣自南海北上的水氣，自昨晚開始在南海北部到台灣附近逐漸有雲雨帶建立的情況。其中在大台北到宜蘭地區因為是底層東北季風的迎風面，地形的配合搭配上述天氣系統以及水氣增多等等條件，累積的雨量就比較明顯。

今天中高層短波槽會逐漸東移進入黃海，吳聖宇表示，要到深夜至明天才會繼續往日本方向東移出去，持續帶動南海北部的水氣往台灣方向移動。明天中高層短波槽就逐漸東移離開，底層的大陸高壓中心也將會出海往日本方向移動，明天白天台灣附近仍是較強的東北季風，不過水氣會比今天要少得多，尤其中高層有些短波槽後較乾的空氣下來，降雨部分會明顯縮減到迎風面的大台北、宜蘭到花蓮一帶。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

