影／非洲豬瘟禁宰禁運15天 養豬業者立院陳情盼政府補貼紓困

台中一間養豬場爆發非洲豬瘟，中央宣布延長毛豬禁運禁宰，不僅喜歡食用現宰溫體豬肉的消費者哀嘆，養豬農民更是壓力倍增，養豬農民認為政府連發禁運禁宰令達15天，已影響豬舍調控及加重飼養成本，全省豬農今天到立法院向立委陳情，希望政府能給予補貼和紓困。

立委鍾佳濱等民進黨團立委先接見豬農代表，隨後豬農們再轉往另一個會議室向國民黨立委陳情。民進黨立委表示，建議給予相關業者每天1000元的營業損失補貼，15天給15000元，立委鍾佳濱表示，豬農既有的豬舍貸款償還會遇到困難，豬隻延緩出豬，會需要額外的周轉金，希望農業部就養豬戶舊貸的延緩及寬緩，以及新增貸款的利息補貼，要給予支持。在產業部份，包括全省的批發商及毛豬承銷人，都是跟上游養豬戶相關的業者，由於禁運禁宰，他們沒有收入，鍾佳濱說，最傳統的攤商是由經濟部管的，他們一天有1000元的營業損失，民間的批發市場和承銷人是由農業部掌握的，要求農業部對相關業者給予支持。