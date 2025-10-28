眼手術縮瞳劑再傳短缺 食藥署：3個月庫存量

缺藥問題頻傳，眼內手術使用的縮瞳劑，繼2023年面臨短缺，近期再度供應不穩；食藥署表示，廠商近期持續輸入，目前仍有約3個月庫存，正採取控貨供應機制、徵求專案輸入製造。

眼內手術須緊急縮瞳時，使用含Carbachol眼用液劑，2023年8月曾傳出下半年恐供貨不穩，啟動徵求專案進口輸入或製造，所幸當時有業者提出申請；事隔2年，這款「愛爾康縮瞳液」再度出現在缺藥平台，衛生福利部食品藥物管理署今年6月30日公開徵求專案輸入或製造。

食藥署藥品組簡任技正楊博文今天向媒體說明，「愛爾康縮瞳液」是藥事法第27-2條的必要藥品，主要用於眼內手術需緊急縮瞳時使用；經食藥署向藥品許可證持有藥商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司詢問，業者證實國外目前藥品供應有不穩的情況。

對於業者無法預計恢復正常供應時程，楊博文重申，今年6月啟動公開徵求專案進口或製造，保障民眾用藥權益；廠商近期仍持續輸入，目前有約3個月庫存量，因尚無法確認下批到貨時程，正採取控貨供應機制，後續將持續追蹤藥品供應情形，確保病人用藥權益。

手術用縮瞳劑的成分，又分為Acetylcholine或Carbachol，目前有短缺疑慮的藥品為含Carbachol眼用液劑。食藥署過去曾解釋，這款藥品主要用於預防白內障手術後24小時內眼內壓升高、縮瞳劑及眼內手術須緊急縮瞳時使用，月用量約4500支。