中國大閘蟹又違規 驗出禁藥近4000公斤退運銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗違規名單，中國進口大閘蟹再度不合格，被發現含禁止檢出的動物用藥「磺胺嘧啶」，是今年首批違規產品，共計3915公斤全數退運或銷毀，未流入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共11項不合格產品，如日本鮮蜜瓜、印尼魚餅、中國冷凍蘿蔔葉、馬來西亞結球萵苣等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次不合格名單有中國進口的「中華絨螯蟹」，也就是大閘蟹。食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天上午接受媒體聯訪表示，這是由輸入業者「瑞恆國際貿易有限公司」報驗的中國中華絨螯蟹，檢出動物用藥「磺胺嘧啶」0.04ppm；依據「動物用藥殘留標準」，「磺胺嘧啶」於十足目為不得檢出。

這批中國的中華絨螯蟹共計3915公斤，全數在邊境必須退運或銷毀。劉芳銘說，這次檢出違規成分為「磺胺嘧啶」，屬於禁止檢出的動物用藥；若民眾長期食用殘留此類藥物的水產品，可能導致體內產生抗藥性，進而增加日後感染治療的難度與風險。

劉芳銘表示，食藥署自民國96年7月3日起，對中國的中華絨螯蟹採逐批查驗，也就是100%檢驗動物用藥、戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯合格後才可輸入；今年共報驗3批中國進口的中華絨螯蟹，這是首批不合格產品。113年中國的中華絨螯蟹共報驗31批，檢驗不合格1批，為戴奧辛不合格。

另外，劉芳銘說，這次邊境檢驗不合格品項中，有1批由輸入業者「好市多股份有限公司」報驗的澳大利亞甜橙，檢出殘留農藥「勃激素A3」0.17ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，生長調節劑「勃激素A3」於柑桔類為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。

這批澳大利亞甜橙共計1.8萬公斤，全數在邊境必須退運或銷毀。劉芳銘表示，食藥署針對「好市多股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗，調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。