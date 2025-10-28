快訊

懷孕5月驚見卵巢惡性腫瘤恐難保子宮與胎兒 馬偕團隊巧手拆彈順利保嬰

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
圖為李小姐孕期中嬰兒的影像報告。圖／馬偕紀念醫院提供
圖為李小姐孕期中嬰兒的影像報告。圖／馬偕紀念醫院提供

30歲的李小姐在妊娠20周進行產檢時，腹中胎兒一切正常，但超音波意外發現她腹腔內積滿大量腹水，左側下腹部有一個15公分大小、邊界模糊、結構複雜的卵巢腫瘤，惡性風險極高。原本可能得一次失去子宮跟胎兒，所幸馬偕醫院醫療團隊儘速安排切除腫瘤，盡最大努力持續讓腹中胎兒長大到足月，讓她產下2808克的健康女寶寶。

懷孕5個月例行產檢竟意外發現卵巢有惡性腫瘤，到底要不要終止懷孕？馬偕醫院高危險妊娠科資深主治醫師王亮凱表示，李小姐懷孕期間意外發現卵巢腫瘤，且出現明顯進食與呼吸困難，為求謹慎，針對腹水檢體進行細胞檢驗，雖未發現癌細胞，但核磁共振影像顯示腫瘤疑似來自左側卵巢，惡性風險極高，高度懷疑是懷孕中合併卵巢癌。

懷孕中發現惡性腫瘤，讓李小姐萬念俱灰，前往其他醫院諮詢，大多建議立即手術切除腫瘤，甚至可能一併移除子宮，也無法保全胎兒。為了給自己與孩子更多的機會，她持續尋找可能的診斷與手術治療方式。馬偕高危險妊娠照護團隊，決定會診婦癌科主任陳楨瑞，尋找可能的診斷與手術治療方式。

陳楨瑞召集跨團隊進行個案討論，考量當時李小姐的胎兒屬於極低體重兒，預估體重不滿500公克，一旦早產，存活率太低，加上妊娠中手術風險高，在慎重評估風險後決定，儘速安排手術切除腫瘤，且不論腹腔內轉瘤蔓延的嚴重度，均保留子宮與可能未被侵犯的右側卵巢輸卵管，進最大努力讓腹中胎兒長大到足月，保存李小姐未來生育能力。

陳楨瑞表示，李小姐手術前，血液檢查發現異常超高的抗穆勒氏荷爾蒙指數，正常育齡女性數值介於2至5，她的數值大於22.5，因超越檢查極限無法顯示正確數值，強烈懷疑為卵巢顆粒細胞癌。

陳楨瑞說，手術採傳統直式開腹，在不造成腫瘤破裂的情況下，順利切除包含惡性腫瘤的左側卵巢輸卵管，並取部分大網膜組織進行病理檢驗，幸運的是，手術時於腹腔內並沒有發現腫瘤擴散或轉移跡象，因而子宮與右側卵巢輸卵順利保留，子宮內胎兒也未受到手術影響。

病理報告雖證實為卵巢癌，但是歸屬於低度惡性「幼年型顆粒細胞瘤」，免於後續在懷孕期間接受化學治療。李小姐術後恢復極佳，先前因腹水引起的腹脹、呼吸困難等症狀也完全消退，孕程得以順利延續。

陳楨瑞指出，「幼年型顆粒細胞瘤」是低度惡性的卵巢腫瘤，主要來自卵巢結締組織，常合併不明原因的多量腹水。傳統卵巢癌在治療上多採取「根除性減積手術」，包括切除子宮、雙側卵巢、輸卵管、淋巴腺與腹腔內轉移腫瘤，並須搭配術前或術後化學治療，且有相當高的復發與死亡風險。不過李小姐因為合併懷孕中，處理上更為棘手。多方考量下，小心切除腫瘤並讓懷孕延續為治療的最高目標。

術後在王亮凱接續產檢下，李小姐在妊娠38周自然產下2808公克的健康女寶寶，產後門診追蹤無腫瘤復發跡象，寶寶也十分健康。

陳楨瑞提醒，懷孕期間若出現持續腹脹、食卻不振與呼吸困難等症狀，應及早就醫檢查；若發現伴隨腹水或不明腫塊，更要提高警覺，及早排除惡性卵巢腫瘤的可能。「幼年型顆粒細胞瘤」雖屬少見，但若能及早發現，由專業醫師與團隊診斷並制定精準治療計畫，便能同時守護媽媽與寶寶的健康。

圖為影像報告顯示，李小姐孕期發現腫瘤。圖／馬偕紀念醫院提供
圖為影像報告顯示，李小姐孕期發現腫瘤。圖／馬偕紀念醫院提供

