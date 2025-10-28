快訊

台大兒科缺人 林氏璧喊話上位者做1事：不能讓畸形的人才分配持續下去

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
內外婦兒加急診辛苦又賺不了大錢的科別，招收住院醫師困難。示意圖。本報資料照片
內外婦兒加急診辛苦又賺不了大錢的科別，招收住院醫師困難。示意圖。本報資料照片

台大醫院兒科醫師缺人，曾任台大醫院感染科醫師的旅遊達人林氏璧（本名孔祥琪）表示，不能怪年輕醫師選擇錢多事少離家近的工作，這是人性。上位者應該要努力創造合理的工作環境和待遇，不能讓這種畸形的人才分配一直持續下去。「你們想想，台灣成績最好、最有天分的一群人去念醫學系，千錘百鍊後，最需要能力優秀的重症醫療卻留不住人才，這是多麼可惜的事情？」

近期台大醫院以「時薪900元」徵兒科加護病房值班醫師，引起譁然。林氏璧今天在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，台大醫院可說是全台醫療的最後一個防線，其重症病房可說收治了各種疑難雜症，各種最複雜的重症病人匯集於此。這個值班絕對是辛苦錢，可能晚上幾乎不太能睡的。

這幾年五大皆空，林氏璧表示，內外婦兒加急診這些辛苦又賺不了大錢的科別，招收住院醫師困難，醫學系畢業生要不是離開醫界，不然就是選擇輕鬆又能賺大錢，醫療糾紛較少的醫美等小科。這次這個事件，應該就是台大兒科已經沒有足夠的R3（第3年住院醫師）可以值班了，所以才會徵求這樣的值班型主治醫師。

「為所有願意留在醫學中心努力的學弟妹加油」，林氏璧回憶，在他那個年代內科和小兒科都還算熱門，申請的時候很競爭的。現在是有人能來應徵就謝天謝地了，「不管他過去的成績表現，反正有手有腳就可以了，先錄取再說」。他以台大過來人建議學弟妹可以經營自媒體，開發自己的另一個專長。「不管是舒壓，或是未來走出一條斜槓的路，都是不錯的投資」。

今天降雨熱區延伸到中部 專家指這時恢復正常東北季風迎風面降雨

東北季風和華南雲系影響，宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，中央氣象署發布大雨特報。

Threads限時貼文新登場！玩法教學搭萬聖節幽靈、「訊息變私密」老司機想歪了

Threads（又稱「脆」）也跟隨Instagram（IG）推出「限時動態」功能！只不過Threads的限時動態其實是「限時貼文」，正好搭上萬聖節，名為「Ghost Post（幽靈貼文）」，這些貼文在發表24小時後就會從時間軸消失並封存，互動紀錄只有自己才可以看到，能讓用戶無拘無束地分享即時想法，但又勾起「老司機們」走歪路線了。

22歲女染「無害梭菌」拉肚子血便兩年 長庚靠微菌治療揪致病元凶

一名罹患潰瘍性結腸炎的22歲女性，二年來飽受天天腹瀉、伴隨腹痛與血便困擾，生活品質受到影響。進行糞便檢查懷疑是合併困難梭...

中國大閘蟹又違規 驗出禁藥近4000公斤退運銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗違規名單，中國進口大閘蟹再度不合格，被發現含禁止檢出的動物用藥「磺胺嘧啶」，是今年首批違規產品，共...

懷孕5月驚見卵巢惡性腫瘤恐難保子宮與胎兒 馬偕團隊巧手拆彈順利保嬰

30歲的李小姐在妊娠20周進行產檢時，腹中胎兒一切正常，但超音波意外發現她腹腔內積滿大量腹水，左側下腹部有一個15公分大...

台大兒科缺人 林氏璧喊話上位者做1事：不能讓畸形的人才分配持續下去

台大醫院兒科醫師缺人，曾任台大醫院感染科醫師的旅遊達人林氏璧（本名孔祥琪）表示，不能怪年輕醫師選擇錢多事少離家近的工作，...

