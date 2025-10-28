台大兒科缺人 林氏璧喊話上位者做1事：不能讓畸形的人才分配持續下去

台大醫院兒科醫師缺人，曾任台大醫院感染科醫師的旅遊達人林氏璧（本名孔祥琪）表示，不能怪年輕醫師選擇錢多事少離家近的工作，這是人性。上位者應該要努力創造合理的工作環境和待遇，不能讓這種畸形的人才分配一直持續下去。「你們想想，台灣成績最好、最有天分的一群人去念醫學系，千錘百鍊後，最需要能力優秀的重症醫療卻留不住人才，這是多麼可惜的事情？」

近期台大醫院以「時薪900元」徵兒科加護病房值班醫師，引起譁然。林氏璧今天在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，台大醫院可說是全台醫療的最後一個防線，其重症病房可說收治了各種疑難雜症，各種最複雜的重症病人匯集於此。這個值班絕對是辛苦錢，可能晚上幾乎不太能睡的。

這幾年五大皆空，林氏璧表示，內外婦兒加急診這些辛苦又賺不了大錢的科別，招收住院醫師困難，醫學系畢業生要不是離開醫界，不然就是選擇輕鬆又能賺大錢，醫療糾紛較少的醫美等小科。這次這個事件，應該就是台大兒科已經沒有足夠的R3（第3年住院醫師）可以值班了，所以才會徵求這樣的值班型主治醫師。

「為所有願意留在醫學中心努力的學弟妹加油」，林氏璧回憶，在他那個年代內科和小兒科都還算熱門，申請的時候很競爭的。現在是有人能來應徵就謝天謝地了，「不管他過去的成績表現，反正有手有腳就可以了，先錄取再說」。他以台大過來人建議學弟妹可以經營自媒體，開發自己的另一個專長。「不管是舒壓，或是未來走出一條斜槓的路，都是不錯的投資」。