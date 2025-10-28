兩波東北季風北部濕涼 周四回暖放晴 周五冷空氣到再變天低溫探1字頭

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天降雨機率比較高，其中的基隆北海岸、宜蘭、大台北山區下雨的時間長，累積的雨量也比較多。本報資料照片
未來1周受到兩波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華今天表示，第一波正在影響到明天，周四減弱，另一波則從周五影響到下周初期，而且今天開始西邊的華南雲雨區有雲系影響台灣，所以今天降雨機率比較高，其中的基隆北海岸、宜蘭、大台北山區下雨的時間長，累積的雨量也比較多。

今天在東北季風影響之下，北部和東半部的雲量多，伍婉華表示，但是華南雲雨區移進，所以西半部雲量也比昨天明顯增多，大部分地區都是陰天，南部地區有時候可能會透光。預估華南雲雨區的影響今晚至明天向東移以後，影響就減緩了。中南部受華南雲雨區影響的天氣型態明天就會比較改善。

伍婉華表示，中部以北有移進的回波，上面有對流性的雲系在發展，所以今天中部以北部分地區下的雨是陣雨型態的雨，中部以北、東北部、花東，甚至中南部一些山區，都斷斷續續受到回波影響，容易有降雨機會。

降雨趨勢，伍婉華表示，今天降雨機率最高，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭地區，整天都是陰天，都會下著陣雨；基隆北海岸、宜蘭地區和大台北山區，可能會出現大雨或豪雨，氣象署已發布大雨特報。另外，新竹到苗栗也可能斷斷續續下陣雨。除了高屏的平地以外，其他各地也會有局部短暫降雨機率。

伍婉華表示，明天隨著華南雲雨區離開以後，降雨型態在中南部減緩許多，預估明天在基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區，也就是今天雨比較多的地方，明天一整天還是會有下雨機會。其中，宜蘭地區可能會有局部性大雨，基隆北海岸、大台北山區則是可能有較大雨勢。雨比今天稍緩和一些，但還沒有停下來。

另外，伍婉華表示，桃園以北地區、花東、恆春半島有短暫雨，其他地區天氣不錯。中午以後，在中南部山區會有局部短暫午後陣雨。

周四可能是未來1周天氣比較理想穩定的一天，伍婉華表示，水氣變少，也就是東北季風減弱，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島，有時候會有局部短暫降雨機率，其他地區多雲、有時候透光，中午以後高屏地區和各地山區有局部陣雨。

周五開始另外一波東北季風增強，伍婉華表示，且影響至下周初期，北部和東半部地區降雨機會又升高了，甚至在周末至下周初期中南部山區有斷斷續續降雨情況。這就是兩波東北季風，以及今天有華南雲雨區影響的降雨型態。

溫度方面，伍婉華表示，今天感受到涼意。這波東北季風影響之下，今天清晨各地天氣比較涼。今天除了澎湖低溫23度、台東低溫21度以外，其他各地低溫都在18至20度左右。最低氣溫出現在馬祖東引17.9度，本島則是新北石碇19.0度。

今天白天各地雲量多、下雨，伍婉華表示，各地滿涼的，馬祖高溫20度左右。北部、東北部高溫23、24度，金門、澎湖、中部、東半部高溫25、26度。目前高雄、屏東因為有時候會透光，平地下雨機率低，相對還是有30、31度高溫。

明天清晨依舊很涼，不過伍婉華表示，明天白天開始，中南部的雨比較緩和以後，中南部的溫度會比今天稍微上升一些。甚至周四東北季風減弱以後，各地溫度都上升了，馬祖可以回升到23度的高溫，金門、澎湖、北部、東北部高溫可以回來27至29度。中南部還是暖和，包括台東高溫31至32度。

伍婉華表示，但下一波東北季風周五開始增強以後，隨著冷空氣下來，北部、中部、南部溫度逐漸下降。而且隨著降雨機會增加，北部、東北部和東半部，一樣像這兩天溫差小的天氣型態。

至於下波東北季風帶來的冷空氣，伍婉華表示，預估周日夜裡至下周一清晨，甚至在下周一夜裡至下周二清晨，低溫可能在馬祖、金門、東北部、東半部19至20度左右，愈南邊的地方低溫大概21至22度，沿海空曠地方低溫可能比今天清晨稍微涼一些，溫度上的變化要多留意。

東北季風一波波影響之下，這幾天沿海都已經有強陣風，伍婉華表示，目前氣象署已經發布陸上強風特報，除了高雄的沿海以外，其他沿海地區都已經發布黃色燈號，可能有局部風6級、陣風8級以上的強陣風。另外，最近海邊風浪強勁，明天開始在基隆北海岸、東半部、恆春半島的沿海有長浪現象出現。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
