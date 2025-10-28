曉劇場作品「憂國」展現三島由紀夫筆下死亡震撼

快訊

中央社／ 台北28日電

邁向成立20年，曉劇場將推出由日本文學家三島由紀夫作品改編的舞台劇「憂國」，透過視角轉換拆解，將三島筆下耽美與死亡並存的震撼文字化為舞台作品。

三島由紀夫的作品「憂國」描寫一名新婚不久的中尉，因不願討伐叛變事件中的同僚，最後選擇在家切腹自殺，妻子也殉夫而亡。在小說中三島由紀夫以細緻筆調呈現兩人此生最後一次性愛的極致歡愉，以寫實手法描述切腹時開腸剖肚的鮮血淋漓，令人不忍卒讀。

歷經7年沉澱再度重製，導演鍾伯淵表示，「性愛與死亡，是劇場裡最難以呈現的兩個元素，也是這部小說最重要的命題。」

鍾伯淵提到，在日本「憂國」帶有一點禁忌色彩，因為三島由紀夫不但用小說闡述肉身行道的概念，10年後他也真的切腹自盡，「三島透過身體的極致實踐貫徹意志，在當代社會依然充滿震撼，這也不禁讓我思考，在當代這樣追尋自我價值的迫切與決絕是否仍然存在？甚麼是現代人的憂國？」

鍾伯淵表示，從2018年首演至今相隔7年，世界歷經民主與人權議題的抗爭、全球疫情的衝擊與餘波、戰爭陰影的延續，希望觀眾再次藉由劇場與三島展開跨越時代的對話，「在人類持續面對不安與挑戰的當下，如何讓信念成為前進、向未來邁進的力量。」

曉劇場舞台劇「憂國」將於2026年1月23日至25日演出，地點在台北萬座曉劇場，也將受邀前往日本小劇場聖地「下北澤演劇祭」演出。

