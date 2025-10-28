假日急症中心下周日上路 全國13處地點一次看！石崇良：這科一定要有

為紓解醫院急診壅塞，假日急症中心（UCC）於十一月二日正式上路。衛福部長石崇良昨揭露，該中心目標是緩解醫學中心急診壅塞，特別因應明年春節長達9天連假，如今全國已有13處UCC初步完成設備及人力輪值，且依急診分布，科別包括內、兒科，也需骨外科處理外傷。依健保署規畫，UCC部分負擔比照診所、地區醫院為150元，掛號費由衛生局協調訂定。

假日急症中心地點出爐，全國共有13點初步完成UCC設備及人力輪值，台北市是北市聯醫林森院區、昆明院區、信義門診部；新北市在怡和醫院、恩樺醫院；桃園市有四處，分別是龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院；台中市是台安雙十分院、家健聯合診所，還有台南市永川醫院、高雄市的文雄醫院。

石崇良接受「聯合報」專訪指出，為確保國家韌性，他上任後強調「醫療韌性」、「藥品韌性」及「社會韌性」三方面，在確保醫療韌性上，一定要解決急診壅塞，尤其觀察以往醫學中心急診壅塞都發生在少數醫院，但今年年初農曆年後，許多原本急診不壅塞的醫院也開始壅塞，「這樣就不對了」，顯見調控出現問題，為避免明年春節連假發生同樣情形，現在需著手準備。

石崇良表示，醫院急診除救治有生命威脅的患者，另有四大類族群，包含外傷、慢性病急性發作、慢性病不穩定及臨時性的發燒或腹瀉等患者，其中外傷及慢性病急性發作如肺炎等，就需要UCC的協助。因此，在科別設計上，依急診分布，周日小兒科病人很多，通通擠到醫院去，所以第一個是內、兒科，第二個就是骨外科，其他科別我們可以用遠距照會的方式去處理，眼科、耳科鼻科，就用照會方式處理。

此外，UCC另一目的要提高「醫療容量」，現在急診都是滿滿的， 當疫情發生時，量能拉不起來。石崇良說，新冠疫情期間，基層醫師可以看診，但診所空間小，沒有辦法容納大量病人，又沒辦法做快篩、胸部Ｘ光等，只能往醫院急診跑，因此量能一直很低，疫情初期都是醫院拼鬥，直到開放遠距醫療，基層量能才發揮出來。

「UCC就是在做動員的準備。」石崇良說，UCC由基層醫護人員、藥師登錄，由基層醫師輪班，採用聯合診所的概念，排班人力由政府安排，找一個比較大的空間，以提供檢驗檢查設備處理輕症及急症的病人，第一個是想到的是衛生所、健康中心，第二個想到的就是地區型醫院不開急診，它有空間，人力有限，因99床以下醫院是不用開急診的，再搭配生活圈、壅塞醫院所在地，選擇這些地點開設UCC。

石崇良指出，未來希望每一個行政區都有一處UCC，一旦未來又有疫情時，它就可以擴大開設，且衛福部資訊處明年會完成公版資訊系統，不論在哪裡開UCC，資訊系統一打開，就是上雲端與健保對接。該醫囑系統包含人員排班、開立處方、藥品物流倉儲等，同時也可以監視每個UCC提供服務量，如這個地點好不好，需不需要加開時間或診次 ，或是這個點民眾很少，不需要， 應該要換到哪一個點。

「UCC是一個常態性的演習，它每個禮拜開，每個禮拜在動員整合人力。」石崇良說，傳染病再來時，民眾就知道可以到哪裡看，不會再重蹈新冠疫情通通擠到醫院急診，而把急診通通擠爆了。他說，為讓病人享有一站式服務，UCC一定會供藥，因此藥師報備支援需要突破，護理人員執業登記也要突破，以建立醫療韌性。

現行急診部分負擔規定，基層診所、地區醫院為150元，區域醫院400元、醫學中心750元，涵蓋簡單的外傷縫合，以及X光、抽血、藥物提供等服務。健保署醫務管理組長劉林義說，假日急症中心自即日起於捷運燈箱等加強宣導，而各地衛生局也已排定11、12月醫護人員及藥師班表，方便民眾就醫。

醫護人員人力費用部分，醫師白班1.5萬元、夜班2萬元，藥師、護理師、放射師等為白班4000元、夜班6000元，值班若遇到4天以上連假，人力費用為原本的2倍，醫療費用申報可加碼3成。

至於，經救護車載送的病人往往病情危急，假日急症中心將不會收治，若民眾至醫學中心急診經檢傷分類為輕症，而要前往假日急症中心看診，交通費用需自行負擔。

