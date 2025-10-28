晨勃12小時！傍晚仍無法消退 20多歲男就醫竟確診白血病 醫曝原因

男性陰莖早晨勃起，是判斷性功能健康的關鍵指標之一。一名20多歲男性，清晨起床後，發現陰莖異常勃起，且未經刺激仍無法消退，加上硬度明顯，且有疼痛感，持續勃起12小時，至傍晚仍未緩解，至泌尿科診所就診後，醫師當即要求轉院至大醫院急診處置，竟發現患者白血球濃度異常升高，後續確診為急性骨髓性白血病。

收治這名患者的泌尿科醫師陳毅軒表示，當時研判患者為「缺血型陰莖異常勃起」，陰莖異常勃起是指病人在無刺激情況下，持續勃起超過4小時，分為缺血型、非缺血型與間歇型三類，以缺血型最常見，占9成以上。缺血型異常勃起，通常是陰莖靜脈回流受阻導致，會造成血液滯留、組織缺氧，特徵是陰莖「硬度極高」且伴隨劇烈疼痛。

陳毅軒說，缺血型陰莖勃起通常與血液疾病或藥物使用有關，若未能及時處置，恐導致海綿體纖維化，甚至造成永久性勃起障礙。治療上會先進行海綿體抽吸、灌洗或藥物注射，如效果不佳，再進行手術分流，在陰莖與周邊血管間打造一處「出口」，排出滯留陰莖內的血液。

至於非缺血型異常勃起，較為少見，多數與外傷有關，硬度不完全也不會有明顯疼痛，臨床上多採保守觀察為主。

陳毅軒表示，使用抗憂鬱藥物、降血壓藥，或治療勃起功能障礙藥物過量，罹患血液疾病如鐮刀型細胞貧血、白血病、多發性骨髓瘤等，會陰或陰莖部位外傷，導致血流調控異常，代謝異常、神經系統疾病等，都是引起陰莖異常勃起的可能原因，另有少部分患者，屬「特發性」陰莖異常勃起，無特別發病原因。

前述患者發生缺血型陰莖勃起的原因，是白血球過度增生，導致血液黏稠度上升，進而阻礙陰莖靜脈回流。陳毅軒表示，這類情況雖相對罕見，但陰莖異常勃起確實可能是白血病等重大血液疾病的「首發症狀」，提醒民眾如勃起超過4小時無法消退，陰莖硬度高且伴隨疼痛，或本身有血液病史患者，應盡快就醫，才能降低不可逆的勃起障礙風險，也有助發現病灶、及早治療。