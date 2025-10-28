免費充電區不用…乘客開「消防栓」充手機 北捷要罰了：最重100萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子在台北捷運站內使用消防栓箱的緊急電源充手機。圖為捷運市政府站間消防栓箱，非事發現場。中央社
北捷運提供許多便利服務，其中一項是設有免費充電區，但是竟有人使用消防栓箱的緊急電源充電，北捷表示將追查行為人開罰。

一名網友在Threads上PO出一張照片，畫面中一名女子正在捷運站內插著充電線滑手機，但充電線竟然是插在「消防栓箱緊急電源」上，讓目睹的原PO相當傻眼：「這裡是可以拿來充電的嗎」？

照片一出也讓眾多網友不解，「照片應該是在捷運站拍的吧，不是有免費充電區？」、「明明捷運站有提供給旅客充電的地方」、「捷運站明明就有可充電的地方，就一定要用這種充電？」，許多人建議檢舉這種行徑，「這是偷電行為，報警處理」、「這要馬上通知現場保全，或是捷運工作人員，太誇張了」。

台北捷運公司新聞組也出面說明，消防栓箱緊急電源專供消防人員救災時使用，非救災占用或損壞，將直接影響救災行動，此為嚴重的違規行為。北捷提醒，若旅客未經許可擅自使用車站緊急插座，違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，將追查行為人開罰，並將持續加強巡檢，呼籲旅客善用車站詢問處附近的免費充電區，勿使用車站其他用電插座。

