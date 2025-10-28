東北季風+水氣北上濕涼防豪雨 颱風最快周末生成 專家曝可能路徑

東北季風影響，北台灣濕涼。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在底層東北季風持續影響加上降雨高濕度，今天清晨台灣本島的最低溫出現在新北市石碇19.0度，其次是苗栗銅鑼19.3度、桃園楊梅19.4度等，體感偏涼的情況還是很明顯。

他說，隨著中高層西風短波波槽逐漸往長江下游移動，配合底層較強東北季風，以及中高層沿著太平洋高壓邊緣自南海北上的水氣，自昨晚開始在南海北部到台灣附近逐漸有雲雨帶建立的情況。

除了原本就一直有降雨的北部、宜蘭到花蓮一帶持續降雨之外，吳聖宇表示，中部地區昨晚到今天清晨也陸續開始下起雨來，其中在大台北到宜蘭地區因為是底層東北季風的迎風面，地形的配合搭配上述天氣系統以及水氣增多等等條件，累積的雨量就比較明顯。

截至今天上午7時30分，過去24小時累積雨量最多的地方在宜蘭的南澳鄉有109.0毫米，新北市貢寮區也有93.0毫米的雨量，基隆市暖暖區以及台北市士林區則都有60.0毫米的雨量。

今天中高層短波槽會逐漸東移進入黃海，吳聖宇表示，要到深夜至明天才會繼續往日本方向東移出去，持續帶動南海北部的水氣往台灣方向移動。

吳聖宇表示，因此今天一整天受到短波槽相關的雲雨帶通過，配合底層仍強的東北季風共同影響，中部、北部、東半部都將是有陣雨或短暫陣雨的天氣型態。

雨勢沒有特別強，但是他說，降雨的時間較長，尤其是在大台北、宜蘭以及中北部山區一帶，一整天累積下來的雨量應該也不小，不少地方這種長延時的累積雨量都可以來到大雨等級，甚至局部單點可達到豪雨的標準。

吳聖宇說，在持續很多天的雨水不斷累積之下，山區的地層含水量應該都已經很高，土質鬆軟，因此暫時還是不要前往山區、低窪危險區域活動會比較安全。

南部地區比較不受影響，雲量偏多，吳聖宇表示，但是降雨會比較以山區為主，平地則大致是多雲到陰天的天氣為主。

溫度方面，吳聖宇表示，因為東北季風加上降雨較明顯的影響，苗栗及以北地區到大台北、宜蘭一帶白天的高溫大約在23至25度左右，中部的台中到嘉義地區及花蓮地區白天高溫則是25至27度，台南以南到高屏、台東地區高溫還是可以來到28至30度或以上。

吳聖宇說，今晚到明天清晨在北部、東北部空曠地區低溫還是有機會降到18至20度之間，中南部及花東空曠地區的低溫21至24度不等，夜晚清晨的涼意還是會比較明顯。

明天中高層短波槽就逐漸東移離開，底層的大陸高壓中心也將會出海往日本方向移動，吳聖宇表示，明天白天台灣附近仍是較強的東北季風，不過水氣會比今天要少得多，尤其中高層有些短波槽後較乾的空氣下來，降雨部分會明顯縮減到迎風面的大台北、宜蘭到花蓮一帶，其中在東北角到宜蘭等地仍可能有較多的累積雨量，局部單點一整天累積仍可能達到大雨等級。

吳聖宇表示，自桃園開始往南的西半部地區以及台東一帶，則是恢復多雲或可見陽光的天氣型態，只剩山區還有些降雨的機會，而且比較集中在中午過後到傍晚之間。

周四東北季風就會明顯減弱，吳聖宇表示，轉為受到日本附近地面高壓所帶來的高壓迴流偏東風影響，水氣也將更為減少，東半部雲量較多，仍有局部短暫陣雨機會，西半部則是多雲到晴的天氣型態。

明後天隨著天氣好轉且東北季風逐漸減弱，各地白天的高溫都將有回升的趨勢，吳聖宇表示，明天新竹及以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫大約24至26度，苗栗及以南到高屏、台東一帶高溫則是可到29至31度。

周四溫度回升會更明顯，吳聖宇說，桃園、大台北、宜蘭及花蓮白天高溫可到26至28度，新竹及以南到高屏、台東等地高溫可到29至32度左右。不過夜晚清晨在北部、東北部空曠地區仍可能有接近20度的低溫機會，早晚還是會感受比較偏涼一些，中南部以及花東地區的日夜溫差也比較大，早出晚歸仍要注意。

至於下一波東北季風，吳聖宇表示，很快在周五下半天起就會南下抵達台灣附近，前緣可能有微弱鋒面會先快速掠過，後續東北季風增強，因此在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶降雨又會較為增多。

不過，吳聖宇表示，因為雲雨帶發展較好的位置，預期會在台灣東北方海面通過，對於台灣陸地上的影響比較有限，降雨不至於會太明顯，但還是會有短暫陣雨出現機會，雲量也將會較多較厚，桃園及以南地區就比較不受影響，還是以多雲或有陽光的天氣為主。

周末天氣方面，吳聖宇表示，周末兩天持續受東北季風影響，大台北東側、基隆北海岸、宜花東等地仍有局部短暫陣雨，雨量不多但是有下點雨的機會，桃園以南的西半部地區大致仍是多雲或有陽光的天氣型態。下周一、下周二，隨著高空短波槽東移，台灣附近的水氣再度增多，中部以北、東半部地區的降雨又會變得明顯。

周五南下的這波東北季風雖然比較乾，但是吳聖宇表示，冷空氣的強度比較強一些，因此預估溫度下降也會比較明顯，降溫屬於逐日緩降的類型，但是持續時間可能會比較久一點。

他說，北部、東北部白天高溫自周五起逐漸下降，到周末以及下周一、下周二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。

中部的台中到嘉義以及花蓮、台東一帶，白天高溫也會逐漸下降到24至27度左右，夜晚清晨空曠地區低溫將會降到19至20度或更低，市區低溫大約20至22度。吳聖宇表示，南部地區白天高溫則是有機會逐漸降到27至30度，夜晚清晨空曠地區低溫可能來到20至22度之間，市區低溫大約22至24度。

是否還有颱風發展機會？吳聖宇表示，未來幾天在南海到菲律賓東南方海面，陸續會有熱帶擾動活動的機會，周末開始到下周應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現。雖然已經來到10月底、11月初，但是有颱風發生是滿正常的情況。

吳聖宇表示，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高，較大的機會是呈現低緯度西進的型態，不過時間還很久，仍要再觀察後續預報的變化，對台灣是否會有影響也還言之過早，等到擾動開始發展再來討論不遲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。