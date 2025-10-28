堪察加半島73年前強震致災難性海嘯…為何今年只5公尺？專家曝關鍵原因

堪察加半島外海7月30日發生規模8.8的淺層地震，專家慶幸海嘯的破壞力比預期還低，不過，同一地區73年前發生地震矩規模9.0淺層地震，掀起15公尺高的海嘯，造成災情。同樣都是大規模地震，為什麼這次沒有引發災難性海嘯？中央氣象署分析原因。

中央氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」表示，1952年11月4日在堪察加半島外海的地震矩規模9.0的淺層地震，掀起15公尺高海嘯。那個年代沒有海嘯預警系統，數公尺高的海水就這樣襲擊毫無防備的堪察加半島、千葉群島、庫頁島居民，還有許多太平洋沿岸城鎮，包括日本、夏威夷、智利在內，都傳出海嘯災情。

今年7月30日同一地區再次發生規模8.8的淺層地震。消息一出，太平洋沿岸國家包括台灣陸續發布疏散警報，生怕歷史重演。幸好，這次海嘯的破壞力比預期還低，在震央附近記錄到的最大高度僅約5公尺。

氣象署表示，地震發生在太平洋板塊與鄂霍次克板塊的隱沒帶。這裡的太平洋板塊，以每年約8公分的速度隱沒到鄂霍次克板塊下方，屬於逆斷層；而這起地震斷層破裂長度約500公里，最大錯動量約8公尺。雖然規模相當大，躍居全球史上第6，但和1952年規模9.0相比，地震釋放的能量強度只有50％，推動海水的力量相對較小。

此外，地震能否掀起巨浪，氣象署表示，取決於海底斷層位移的方向和幅度，而海嘯波高也取決於沿途經過的海底地形，以及最終抵達的海岸線形狀。研究顯示，這起地震的斷層滑動程度相對小，而且斷層並不是整整齊齊地朝相同方向破裂，讓海水的移動方向混亂不一，不利於生成大片海嘯。

氣象署表示，根據紀錄，太平洋海嘯警報中心（PTWC）在震後10分鐘發布海嘯警報，沿岸國家也做出相應的疏散措施，例如日本疏散全國沿海地區約190萬民眾、夏威夷關閉機場、中南美洲也有許多國家暫停海上活動、疏散沿海民眾。

在日本、夏威夷、美洲地區測得的波高多為1至2公尺，氣象署表示，台灣各地的波高也幾乎不到10公分，最高的潮位出現在蘭嶼，測得12公分的波高。這次海嘯災情不像原本預期的嚴重，除了地震本身能量沒那麼大，斷層破裂方式也恰巧阻礙海嘯生成之外，也得歸功於預警系統。