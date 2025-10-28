滑手機害孩子便秘！ 醫：開學後急診腹痛病例明顯變多

高雄一名11歲男童日前因腹痛、冒冷汗、嘔吐送醫，經腹部X光檢查發現腹內積滿糞便，確診為便祕，媽媽說孩子平時邊玩手機邊上廁所，常被催促快點沖馬桶，結果自己也分不清到底有沒有解乾淨，醫師提醒，學童暑假結束開學後，因作息改變、課業緊湊，兒童功能性便祕掛急診的案例明顯增加。

阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超指出，小兒功能性便祕非結構性疾病，多與排便習慣、飲食內容與心理因素有關，孩子一個月內若排便少於3次、糞便堅硬、排便疼痛或出現脹氣、食慾下降，就可能是便祕，這類病例在學齡期兒童特別常見，原因多半是排便時間不固定、久坐、缺乏蔬果及水分攝取，加上使用手機分心，導致排便反射被中斷。

蕭宇超說，他最近收治一名6歲女童，X光顯示腸道積糞嚴重，媽媽坦言孩子升小學後，還沒習慣上課節奏，常忍著不上廁所，幾天沒排便也記不清，直到腹痛嚴重掛急診。

他提醒，便祕影響食慾與營養吸收，甚至導致腸道蠕動遲緩、腹脹或夜間遺尿等問題，不可輕忽，治療上，應先調整飲食與生活作息，蕭宇超建議，增加蔬菜與水果等高纖維食物攝取量，並確保足夠水分。

小學生至少每天喝足1500至2000c.c.，每餐蔬果量應達孩子兩個拳頭大小，排便習慣也要重新建立，飯後10分鐘為結腸反射最旺盛時段，應鼓勵孩子此時上廁所，避免同時玩手機或閱讀，以免分心。

此外，家長可協助固定排便時間，無論在學校或家中，都讓孩子有舒適如廁環境，逐漸培養每日排便生理節奏，若症狀嚴重，可依醫師指示短期使用軟便劑或口服藥物，但不宜自行購買瀉劑或甘油球，以免破壞腸道功能。