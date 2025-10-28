快訊

媒體人高峰期果斷「迷你退休」 2招實現經濟獨立方法意外簡單

掌摑藍委2009年有前科 邱議瑩打羅智強巴掌判決出爐

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

聽新聞
0:00 / 0:00

滑手機害孩子便秘！ 醫：開學後急診腹痛病例明顯變多

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超指出，滑手機讓學童便祕案例增加。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超指出，滑手機讓學童便祕案例增加。圖／阮綜合醫院提供

高雄一名11歲男童日前因腹痛、冒冷汗、嘔吐送醫，經腹部X光檢查發現腹內積滿糞便，確診為便祕，媽媽說孩子平時邊玩手機邊上廁所，常被催促快點沖馬桶，結果自己也分不清到底有沒有解乾淨，醫師提醒，學童暑假結束開學後，因作息改變、課業緊湊，兒童功能性便祕掛急診的案例明顯增加。

阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超指出，小兒功能性便祕非結構性疾病，多與排便習慣、飲食內容與心理因素有關，孩子一個月內若排便少於3次、糞便堅硬、排便疼痛或出現脹氣、食慾下降，就可能是便祕，這類病例在學齡期兒童特別常見，原因多半是排便時間不固定、久坐、缺乏蔬果及水分攝取，加上使用手機分心，導致排便反射被中斷。

蕭宇超說，他最近收治一名6歲女童，X光顯示腸道積糞嚴重，媽媽坦言孩子升小學後，還沒習慣上課節奏，常忍著不上廁所，幾天沒排便也記不清，直到腹痛嚴重掛急診。

他提醒，便祕影響食慾與營養吸收，甚至導致腸道蠕動遲緩、腹脹或夜間遺尿等問題，不可輕忽，治療上，應先調整飲食與生活作息，蕭宇超建議，增加蔬菜與水果等高纖維食物攝取量，並確保足夠水分。

小學生至少每天喝足1500至2000c.c.，每餐蔬果量應達孩子兩個拳頭大小，排便習慣也要重新建立，飯後10分鐘為結腸反射最旺盛時段，應鼓勵孩子此時上廁所，避免同時玩手機或閱讀，以免分心。

此外，家長可協助固定排便時間，無論在學校或家中，都讓孩子有舒適如廁環境，逐漸培養每日排便生理節奏，若症狀嚴重，可依醫師指示短期使用軟便劑或口服藥物，但不宜自行購買瀉劑或甘油球，以免破壞腸道功能。

蕭宇超表示，便祕會使腸道蠕動變慢、營養吸收受阻，若孩子出現生長遲滯、體重減輕、腹脹及情緒不穩，應就醫檢查排除腸道或代謝異常問題，除了藥物治療至少1至3個月，更需同步調整生活及飲食習慣，避免孩子反覆便祕惡性循環。

醫師指出，滑手機害學童便祕案例明顯變多。圖／阮綜合醫院提供
醫師指出，滑手機害學童便祕案例明顯變多。圖／阮綜合醫院提供
6歲女童多日未排便腹部積滿糞便，直到腹痛嚴重才掛急診。圖／阮綜合醫院提供
6歲女童多日未排便腹部積滿糞便，直到腹痛嚴重才掛急診。圖／阮綜合醫院提供

延伸閱讀

侯友宜視察南勢國中工程 盼體育館提前完工 打造AI校園

罕見遺傳病潛伏腸道 男子腸道長滿瘜肉險癌變

假日急症中心新制11月上路 醫師職業工會憂急重症醫護陷入相對剝奪感

放屁頻繁別輕忽！27歲北京女確診大腸癌 醫示警：2種氣味要當心

相關新聞

東北季風+水氣北上濕涼防豪雨 颱風最快周末生成 專家曝可能路徑

東北季風影響，北台灣濕涼。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在底層東北季風持續影響加上降...

堪察加半島73年前強震致災難性海嘯…為何今年只5公尺？專家曝關鍵原因

堪察加半島外海7月30日發生規模8.8的淺層地震，專家慶幸海嘯的破壞力比預期還低，不過，同一地區73年前發生地震矩規模9...

未來10天東北季風影響 賈新興：宜蘭持續性降雨至12月上旬

未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

晨勃12小時！傍晚仍無法消退 20多歲男就醫竟確診白血病 醫曝原因

男性陰莖早晨勃起，是判斷性功能健康的關鍵指標之一。一名20多歲男性，清晨起床後，發現陰莖異常勃起，且未經刺激仍無法消退，...

今年還沒結束已24個颱風 賈新興：7月和9月都比氣候平均數多

今年共有24個颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今年1至10月颱風生成數統計至目前為止，共...

滑手機害孩子便秘！ 醫：開學後急診腹痛病例明顯變多

高雄一名11歲男童日前因腹痛、冒冷汗、嘔吐送醫，經腹部X光檢查發現腹內積滿糞便，確診為便祕，媽媽說孩子平時邊玩手機邊上廁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。