未來10天東北季風影響 賈新興：宜蘭持續性降雨至12月上旬

未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，其中宜蘭仍有局部較大雨勢發生的機率，新竹以北及宜蘭天氣涼。另外，觀察10月底至11月初關島附近熱帶系統的發展。

近期天氣趨勢，他表示，明天東北季風影響，新北山區及宜花有雨，午後竹苗以南山區及屏東有零星短暫雨。周四，午後各地山區有零星短暫雨。

周五至下周四受東北季風影響，賈新興說，其中，周五桃園以北及宜花有零星短暫雨，午後山區有零星短暫。周六至周日，新北山區及宜花有零星短暫雨，午後中南部山區及台東山區有零星短暫雨。下周一至下周三，桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有局部短暫雨。下周四，北北基宜有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，今起至12月上旬， 桃園以北及宜蘭降雨多， 其中宜蘭並有持續性降雨發生的機率，日照時數偏低。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。