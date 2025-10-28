快訊

掌摑藍委2009年有前科 邱議瑩打羅智強巴掌判決出爐

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

聽新聞
0:00 / 0:00

未來10天東北季風影響 賈新興：宜蘭持續性降雨至12月上旬

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天受東北季風影響，宜蘭仍有局部較大雨勢發生的機率，新竹以北及宜蘭天氣涼。聯合報系資料照
未來10天受東北季風影響，宜蘭仍有局部較大雨勢發生的機率，新竹以北及宜蘭天氣涼。聯合報系資料照

未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，其中宜蘭仍有局部較大雨勢發生的機率，新竹以北及宜蘭天氣涼。另外，觀察10月底至11月初關島附近熱帶系統的發展。

近期天氣趨勢，他表示，明天東北季風影響，新北山區及宜花有雨，午後竹苗以南山區及屏東有零星短暫雨。周四，午後各地山區有零星短暫雨。

周五至下周四受東北季風影響，賈新興說，其中，周五桃園以北及宜花有零星短暫雨，午後山區有零星短暫。周六至周日，新北山區及宜花有零星短暫雨，午後中南部山區及台東山區有零星短暫雨。下周一至下周三，桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有局部短暫雨。下周四，北北基宜有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，今起至12月上旬， 桃園以北及宜蘭降雨多， 其中宜蘭並有持續性降雨發生的機率，日照時數偏低。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

天氣動態

延伸閱讀

還有颱風？賈新興：2熱帶擾動恐發展 3波東北季風接續影響

光復節連假天氣曝 賈新興：下周五另1波東北季風到

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

風神颱風將生成 周末還有東北季風加持 賈新興曝對台影響

相關新聞

東北季風+水氣北上濕涼防豪雨 颱風最快周末生成 專家曝可能路徑

東北季風影響，北台灣濕涼。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在底層東北季風持續影響加上降...

堪察加半島73年前強震致災難性海嘯…為何今年只5公尺？專家曝關鍵原因

堪察加半島外海7月30日發生規模8.8的淺層地震，專家慶幸海嘯的破壞力比預期還低，不過，同一地區73年前發生地震矩規模9...

未來10天東北季風影響 賈新興：宜蘭持續性降雨至12月上旬

未來10天受東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

晨勃12小時！傍晚仍無法消退 20多歲男就醫竟確診白血病 醫曝原因

男性陰莖早晨勃起，是判斷性功能健康的關鍵指標之一。一名20多歲男性，清晨起床後，發現陰莖異常勃起，且未經刺激仍無法消退，...

今年還沒結束已24個颱風 賈新興：7月和9月都比氣候平均數多

今年共有24個颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今年1至10月颱風生成數統計至目前為止，共...

滑手機害孩子便秘！ 醫：開學後急診腹痛病例明顯變多

高雄一名11歲男童日前因腹痛、冒冷汗、嘔吐送醫，經腹部X光檢查發現腹內積滿糞便，確診為便祕，媽媽說孩子平時邊玩手機邊上廁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。