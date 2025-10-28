快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

新北石門19.0度北部大雨 吳德榮：東北季風一波波 周五低溫再探1字頭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天中部以北及東半部有局部短暫降雨的機率，迎風面水氣多，北部、東北部有明顯降雨。本報資料照片
今天中部以北及東半部有局部短暫降雨的機率，迎風面水氣多，北部、東北部有明顯降雨。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨最低氣溫為新北石門19.0度，其次是苗栗銅鑼19.3度、宜蘭羅東19.5度；各地區平地的最低氣溫約在19、20度。

今天台灣受東北季風及華南中層雲系移入影響，吳德榮表示，中部以北及東半部有局部短暫降雨的機率，迎風面水氣多，北部、東北部有明顯降雨；北台灣持續偏涼，南部白天偏熱早晚涼。北部19至26度、中部20至29度、南部20至33度、東部20至29度。

吳德榮表示，明天受東北季風影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，北台灣持續偏涼。周四東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升。

不過，他說，周五起下一波東北季風南下，氣溫逐日緩降，降幅不大，北台灣最低氣溫約可降至19度；迎風面水氣逐日增多、有局部短暫降雨的機率，周六至下周一北部、東北部有明顯降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 氣溫 吳德榮

延伸閱讀

颱風共伴效應今起到周三北東防致災豪雨 吳德榮：北台低溫20度

秋老虎發威今飆38度 吳德榮：明晚變天 周日秋颱效應北東大量降雨潛勢

秋老虎發威 吳德榮：周末秋颱共伴威脅 北東恐致災雨勢

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

相關新聞

落實分級醫療…未經轉診直接跑醫學中心 明年恐需1200元

為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快將於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收五成部... 直接跑醫學中心 明年恐需1200元 沒有轉診單 最快明年下半收5成部分負擔

新北石門19.0度北部大雨 吳德榮：東北季風一波波 周五低溫再探1字頭

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區...

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

不少現代人深受睡眠困擾，不是翻來覆去睡不著，就是半夜頻繁醒來，即使睡滿時間，仍覺得白天疲倦、專注力下降。專家指出，這些看...

國1五股交流道 北出匝道通車

國道1號五股交流道長年壅塞，新北市政府與高公局推動增設北入北出匝道改善工程，第一階段北出匝道昨下午4時通車，行政院長卓榮...

兩波東北季風接力 今慎防豪雨中部以北濕涼 周四才放晴

受東北季風及華南雲系東移影響，今天桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有...

東北季風發威4縣市大雨特報 明天轉乾降雨趨緩 周四天氣最好

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。