新北石門19.0度北部大雨 吳德榮：東北季風一波波 周五低溫再探1字頭
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨最低氣溫為新北石門19.0度，其次是苗栗銅鑼19.3度、宜蘭羅東19.5度；各地區平地的最低氣溫約在19、20度。
今天台灣受東北季風及華南中層雲系移入影響，吳德榮表示，中部以北及東半部有局部短暫降雨的機率，迎風面水氣多，北部、東北部有明顯降雨；北台灣持續偏涼，南部白天偏熱早晚涼。北部19至26度、中部20至29度、南部20至33度、東部20至29度。
吳德榮表示，明天受東北季風影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，北台灣持續偏涼。周四東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升。
不過，他說，周五起下一波東北季風南下，氣溫逐日緩降，降幅不大，北台灣最低氣溫約可降至19度；迎風面水氣逐日增多、有局部短暫降雨的機率，周六至下周一北部、東北部有明顯降雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
