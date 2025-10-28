快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

兩波東北季風接力 今慎防豪雨中部以北濕涼 周四才放晴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
受東北季風及華南雲系東移影響，今天桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片
受東北季風及華南雲系東移影響，今天桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片

東北季風及華南雲系東移影響，今天桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部以北及東部地區有短暫雨，台南、東南部地區、恆春半島及高屏山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣溫方面，今天中部以北及東北部地區整天體感濕涼，氣溫約20至26度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約22至23度，高溫約26至31度，白天南北溫差較大。澎湖為陰短暫雨，23至25度；金門為多雲時陰短暫雨，21至25度；馬祖為陰短暫雨，19至20度。

明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，東北部地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區亦有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。

周五東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，桃園以北、東北部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六至下周一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨；周日至下周一北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周二至下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周二北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；下周三、下周四水氣逐漸減少，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗山區及東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

沿海風強浪大，特別是台灣北部海面及台灣海峽沿海，海邊活動、海上航行務必注意安全。

受東北季風及華南雲系東移影響，今天桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。圖／中央氣象署提供
受東北季風及華南雲系東移影響，今天桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。圖／中央氣象署提供

恆春 東北季風 基隆

延伸閱讀

東北季風發威4縣市大雨特報 明天轉乾降雨趨緩 周四天氣最好

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

兩波東北季風影響基北宜今晚起到周二防豪雨 周日北部低溫20度

台中霧峰山區發現白骨男屍…昨晚帶回涉案洪男 疑因財務引殺機

相關新聞

落實分級醫療…未經轉診直接跑醫學中心 明年恐需1200元

為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快將於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收五成部... 直接跑醫學中心 明年恐需1200元 沒有轉診單 最快明年下半收5成部分負擔

新北石門19.0度北部大雨 吳德榮：東北季風一波波 周五低溫再探1字頭

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區...

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

不少現代人深受睡眠困擾，不是翻來覆去睡不著，就是半夜頻繁醒來，即使睡滿時間，仍覺得白天疲倦、專注力下降。專家指出，這些看...

國1五股交流道 北出匝道通車

國道1號五股交流道長年壅塞，新北市政府與高公局推動增設北入北出匝道改善工程，第一階段北出匝道昨下午4時通車，行政院長卓榮...

兩波東北季風接力 今慎防豪雨中部以北濕涼 周四才放晴

受東北季風及華南雲系東移影響，今天桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有...

東北季風發威4縣市大雨特報 明天轉乾降雨趨緩 周四天氣最好

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。