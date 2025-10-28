兩波東北季風接力 今慎防豪雨中部以北濕涼 周四才放晴

受東北季風及華南雲系東移影響，今天桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部以北及東部地區有短暫雨，台南、東南部地區、恆春半島及高屏山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣溫方面，今天中部以北及東北部地區整天體感濕涼，氣溫約20至26度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約22至23度，高溫約26至31度，白天南北溫差較大。澎湖為陰短暫雨，23至25度；金門為多雲時陰短暫雨，21至25度；馬祖為陰短暫雨，19至20度。

明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，東北部地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區亦有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。

周五東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，桃園以北、東北部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六至下周一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨；周日至下周一北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周二至下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周二北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；下周三、下周四水氣逐漸減少，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗山區及東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。