快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

東北季風發威4縣市大雨特報 明天轉乾降雨趨緩 周四天氣最好

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天中高層短波槽通過台灣以北，雖然不深但配合較強東北季風與水氣，將使得北台灣、基隆北海岸及宜蘭地區出現明顯降雨，白天降雨範圍廣、雨勢較大，晚上隨著槽東移後雨勢漸減。

天氣風險公司說，桃竹苗及中部山區也有局部陣雨，花蓮降雨較明顯，台東有局部短暫雨。雲林以南影響較小，但山區午後仍可能有熱對流降雨。

氣溫方面，天氣風險公司表示，大台北、宜蘭約22至24度。竹苗、花蓮24至27度。中南部白天可達30至32度，日夜溫差較大。

明天短波槽東移離開，東北季風略減、空氣轉乾，北部及東部降雨趨緩且範圍縮小，中南部多雲為主，部分地區可見陽光。周四東北季風最弱、水氣減少，僅迎風面有零星降雨，其他地區多雲到晴。北台灣氣溫回升，高溫可達27至28度，夜晚低溫約21至22度。中南部、花東低溫23至25度，日夜溫差仍明顯。

周五至周末另一波東北季風南下，伴隨短波槽通過，水氣再增多、冷空氣轉強，北部與東北部降雨再起。北部和東北部氣溫下降轉涼，高溫僅21至23度，夜晚低溫約18至20度，秋意明顯。中南部仍以多雲為主，白天氣溫高、夜晚偏涼，持續維持日夜溫差大的型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 風險

延伸閱讀

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

兩波東北季風影響基北宜今晚起到周二防豪雨 周日北部低溫20度

還有颱風？賈新興：2熱帶擾動恐發展 3波東北季風接續影響

大台北宜蘭愈晚雨愈大周二周三降雨增多 東北季風周四稍減弱

相關新聞

落實分級醫療…未經轉診直接跑醫學中心 明年恐需1200元

為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快將於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收五成部... 直接跑醫學中心 明年恐需1200元 沒有轉診單 最快明年下半收5成部分負擔

新北石門19.0度北部大雨 吳德榮：東北季風一波波 周五低溫再探1字頭

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區...

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

不少現代人深受睡眠困擾，不是翻來覆去睡不著，就是半夜頻繁醒來，即使睡滿時間，仍覺得白天疲倦、專注力下降。專家指出，這些看...

國1五股交流道 北出匝道通車

國道1號五股交流道長年壅塞，新北市政府與高公局推動增設北入北出匝道改善工程，第一階段北出匝道昨下午4時通車，行政院長卓榮...

兩波東北季風接力 今慎防豪雨中部以北濕涼 周四才放晴

受東北季風及華南雲系東移影響，今天桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有...

東北季風發威4縣市大雨特報 明天轉乾降雨趨緩 周四天氣最好

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。