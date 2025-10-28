東北季風發威4縣市大雨特報 明天轉乾降雨趨緩 周四天氣最好

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天中高層短波槽通過台灣以北，雖然不深但配合較強東北季風與水氣，將使得北台灣、基隆北海岸及宜蘭地區出現明顯降雨，白天降雨範圍廣、雨勢較大，晚上隨著槽東移後雨勢漸減。

天氣風險公司說，桃竹苗及中部山區也有局部陣雨，花蓮降雨較明顯，台東有局部短暫雨。雲林以南影響較小，但山區午後仍可能有熱對流降雨。

氣溫方面，天氣風險公司表示，大台北、宜蘭約22至24度。竹苗、花蓮24至27度。中南部白天可達30至32度，日夜溫差較大。

明天短波槽東移離開，東北季風略減、空氣轉乾，北部及東部降雨趨緩且範圍縮小，中南部多雲為主，部分地區可見陽光。周四東北季風最弱、水氣減少，僅迎風面有零星降雨，其他地區多雲到晴。北台灣氣溫回升，高溫可達27至28度，夜晚低溫約21至22度。中南部、花東低溫23至25度，日夜溫差仍明顯。

周五至周末另一波東北季風南下，伴隨短波槽通過，水氣再增多、冷空氣轉強，北部與東北部降雨再起。北部和東北部氣溫下降轉涼，高溫僅21至23度，夜晚低溫約18至20度，秋意明顯。中南部仍以多雲為主，白天氣溫高、夜晚偏涼，持續維持日夜溫差大的型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。