醫奉獎個人獎9／陳英和收治200僵直性脊椎炎患者 45年扶起無數駝背人生

花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科醫師陳英和，醫術傑出記載在美國的教科書；醫德之春暖則刻在病人的心上。在診間，他蹲下身把臉貼近病人的腳細心「聞」，好知道傷口有沒有發炎；他曾經吹了上百顆氣球，讓截肢病人當坐墊，以保護病人脆弱的植皮。

陳英和是台大醫學系畢業，1986年在台大醫院完成骨科專科醫師訓練後，選擇去醫療資源荒蕪而少有醫師肯去的花東，成為即將開業的花蓮慈濟醫院第一位報到的醫師。陳英和認為，「我同樣的努力，在台大醫院，頂多錦上添花；我在東部，卻能讓更多病人因為我的努力而得到照顧」。

花蓮幅員遼闊，偏鄉病人看病必須舟車勞頓。陳英和的病人有三分之一來自台東，來回開車要五、六個小時。陳英和決定自己一個人辛苦，在花東縱谷的中間點玉里慈濟醫院開診，讓花蓮南區的醫療可以「自給自足」。後來又往台東，每周四早晨搭六時許的第一班火車至台東關山慈濟醫院，看診完畢後常搭最後一班火車返回花蓮。

他也帶領團隊深入山區或偏遠診所義診。在偏鄉行醫，特別感受得到醫師的價值。不過一個人再拚也無法24小時不打烊，因此陳英和積極延攬優秀的骨科學弟到花東，組織團隊一起努力。既能有充裕的人力，也栽培後進，以身教和言教傳承。目前已經有十多位他的子弟兵留駐偏鄉。

設計醫材 拿到專利還獲獎

在醫療現場，陳英和是手術醫師，還是發明家。針對人工膝關節微創手術，因在市面上找不到符合他需求的器材，於是他設計「微創人工膝關節手術器械組」，請醫院幫忙外，也找廠商開模製作，陸續得到四項海內外專利，榮獲「國家新創獎」、「台北生技獎產學合作銀獎」。

陳英和最著名的醫術在「僵直性脊椎炎駝背矯正手術」，已收錄在美國醫學教科書「骨科新知」第八版。他至今收治超過200位僵直性脊椎炎患者。他笑稱「這數字應該是全世界最多」。許多原本無法挺直腰桿的患者，在陳英和的專業手術下，重新站立起來。

陳英和行醫45年，和病人有許多故事。其中最嚴重一例是2013年5月來自廈門市的楊先生。他的身體駝背變形超過200度，鼻子緊貼著膝蓋，整個人看起來像是被對折。歷經多次矯正手術，嚴重變形的身軀得到140度的矯正量，他抬頭挺胸返回廈門市的家。

陳英和（左）收治患有「極重度先天性膝反曲」罕見病例陳小姐，讓她順利正常行走。圖／花蓮慈濟醫院提供

來自廈門的楊先生身軀嚴重變形(左)，陳英和為他動了5次手術，才將彎曲的身體逐漸扳直(右)。圖／花蓮慈濟醫院提供

創新手術 矯正關節畸形

2014年，陳英和收治患有「極重度先天性膝反曲」罕見病例陳小姐。陳英和查閱中西醫學文獻，僅有二例的手術報告，加上陳小姐還有「踝關節馬蹄足變形」，手術難度更高。經過評估，他決計以現代醫療科技為陳小姐一搏。

歷經10個月治療，陳英和率領醫療團隊，以創新方式結合「閉鎖式切骨矯正」、「開放式切骨矯正」兩種手術，在陳小姐雙側膝部各得到160度的矯正量，成功矯正關節畸形，她的身高也由術前93公分，進步到術後128公分。不但外觀改善，她也能正常走路，終於可以「腳踏實地」的生活。

在治療過程中，他親自穿著「氣動式踝護具」示範行走、上下樓梯，模擬陳小姐術後雙腿打直的走路方式，增加病患與家屬的信心。陳英和一路陪伴、視病猶親的態度，陳小姐深受感動，稱呼他為「院長爸爸」，後來陳英和還應邀參加了她的婚禮。

贏得病人的尊敬和感謝，陳英和卻說是他要謝謝病人信任他，給他機會。陳英和常告誡學生：「醫師當然要『以病為師』，對病人非常恭敬、感恩。」

陳英和說，雖然重大手術有壓力，但還是要做，「這是醫師的天職。醫師不可以貪圖輕鬆而拒絕難治的病患。要努力想怎麼做對病人最好。」這些臨床案例，陳英和樂於分享，為醫學界累積寶貴資料，希望以後其他醫師再碰到這類個案時有前例可循，得以少走冤枉路。

陳英和（中）會進開刀房現場指導手術，培育不少後進發揮能力救治病患。圖／花蓮慈濟醫院提供

分享案例 美教科書寫專章

陳英和也不藏私。他首創的「經椎弓切骨矯正術」，曾應美國「小兒脊椎手術教科書」邀請，撰寫專章。他在台灣發起研討會，傳播這項困難的技術。他說，這是他從病人身上學來的「公共財」，有更多醫師運用，就有更多病人更早脫離疾病的苦海。

明年，陳英和就在慈濟醫院服務滿40年了。回顧行醫路，陳英和認為對得起自己也對得起工作，但更強調醫療奉獻獎是他代替團隊領的，團隊的每一位成員都自有貢獻在其中。