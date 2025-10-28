老盟開孤獨處方箋 「幸福好朋友」讓獨老重拾笑容

「孤獨感很可怕，幸好有他們陪伴，我的心情變好，也比較有自信。」羅阿姨口中的「他們」，是孤獨處方箋計畫的幸福好朋友，一群住在同社區的志工。七旬的羅阿姨育有二女，一個移居美國，一個已婚住外縣市，羅阿姨長期獨居、患輕微憂鬱症，但自從幸福好朋友上門作伴，在她家客廳辦小型活動、生活關心後，她有了歸屬感，不再孤單。

北市清江社區發展協會理事長兼里長李炳廉說，如今羅阿姨不僅積極參與活動，還會主動關心鄰里。社區列冊關懷的獨老約18名，但執行「孤獨處方箋」後發現人數超過120名，為此，社區培訓一群「幸福好朋友」，他們多為退休健朗長者，主動與獨老互動、建立情感連結。像行動不便的吳爺爺，起初不願與人往來，整日在家，李炳廉多次探訪後發現他擅長推拿，便邀他在社區開課，讓吳爺爺重拾笑容。

為了讓獨居長者重新連結社會，老人福利推動聯盟推動「孤獨處方箋」計畫，號召中高齡者成為志工，打造社區互助生活圈。老盟秘書長張淑卿指出，「一個與社會完全脫節的人，很容易陷入孤獨甚至孤獨死，需要有人幫他重新建立連結。」目前接受陪伴的長者中，六成以上並非政府列冊個案，顯示社區主動關懷的重要性。

張淑卿說，關懷獨居長者不該停留在制式問安「吃飽了嗎？有回診嗎？」而是把資源與活動真正融入生活。今年老盟徵集各地創意方案，出版「爺奶機智生活—高齡樂活創意方案手冊」，分為據點與客廳兩大類，讓長輩「有得玩，也有得學」。她呼籲政府在「社會安全網3.0」中投入更多資源，協助社區從根本解決孤獨問題。

老盟將於11月21日舉辦「2025幸福從鄰開始 從心延續」研討會暨創意手冊頒獎典禮，邀集各地社區夥伴與政府代表，共同見證高齡互助與幸福同行的新里程。