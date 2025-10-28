快訊

中職／得點圈打擊好了…牛棚卻炸了！ 中信兄弟痛失連霸的兩大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

台中非法旅宿增 全國第二高

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中非法旅宿五年未減反增，全國第二高。民進黨議員促市府從「列管管理」轉為「積極輔導」記者陳秋雲／攝影
台中非法旅宿五年未減反增，全國第二高。民進黨議員促市府從「列管管理」轉為「積極輔導」記者陳秋雲／攝影

台中市非法旅宿多，從2021年193家增至2025年上半年222家，5年來不減反增。議員指出，市府應從「列管管理」轉為「積極輔導」。觀旅局指出，3年來輔導16家業者合法，「輔導優先、稽查並行」。

交通部觀光署統計，今年上半年全國旅宿住客人次達3931萬，較去年同期成長近4%，超越疫情前2019年3864萬人次，國旅市場全面復甦。台中非法旅宿逆勢上升，觀光署最新資料顯示，全國列管非法旅宿共1631家，台中市占222家，僅次於台北市，為全國第二高。

議員王立任、黃守達、張玉嬿與謝志忠指出，旅客透過網路與訂房平台訂房，難以辨識合法或非法旅宿，非法業者未通過消防、公安檢查，旅客安全無保障；台中觀光潛力龐大，近三分之一住宿點未合法經營，市府輔導與管理措施不足。

王立任說，新北非法旅宿8.3%、桃園7.4%、台南11.6%、高雄19%，台北、台中突破3成。議員認為，輔導非法旅宿合法化，保障旅客與守法業者權益；觀光需求持續成長，台中市應建立制度化輔導機制，打造安全具競爭力的旅宿市場。

觀旅局長陳美秀回應，目前全國列管非法旅宿1631家，其中台中僅次於台北，主要因觀光市場擴張快速、部分業者尚未完成登記。市府已將「輔導合法」列為重點方向，除持續進行精準稽查與裁罰外，也積極提供業者法規諮詢與轉型協助。她強調，「裁罰只是手段，不是目的」，關鍵在於引導業者走向合法經營。

陳美秀指出，近年市府積極強化旅宿量能，已有8家新旅館開幕，增加近2000間房，期望在供給提升、輔導落實下，逐步降低非法比例、提升整體住宿品質與城市形象。她強調，市府將持續與中央合作推動輔導與稽查並重政策，讓台中旅宿市場朝安全、有序與永續的方向發展。

台中市 議員 觀光

延伸閱讀

校園濫訴頻傳…台中近半投訴不成立不受理 市府：校方應初步調查

豐中霸凌案處分遭調解撤銷 議員揭「不得另行處分」不在調解筆錄

高美濕地陸蟹不只路殺危機 一出保護區還被捕捉

2025台中購物節倒數4天開跑 議員批「宣傳落漆」嘸人知

相關新聞

是你嗎？威力彩頭獎2億元一注獨得 幸運兒來自這裡

今晚開獎的威力彩第86期頭獎由一名幸運兒抱走，獨得2億元獎金，由台南市永康區正強街141號1樓的好運連連彩券行開出。

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

不少現代人深受睡眠困擾，不是翻來覆去睡不著，就是半夜頻繁醒來，即使睡滿時間，仍覺得白天疲倦、專注力下降。專家指出，這些看...

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

受到東北季風加上華南雲雨區東移，今晚起至周二，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨或豪雨，中央氣象署預報員林定宜表示...

中信反毒教育基金會 攜手產官學辦論壇

中國信託反毒教育基金會攜手產官學界辦理國際論壇，透過分組工作坊的交流討論，為臺灣毒品實務政策尋找最佳解方。根據法務部最新...

台中港缺誘因 先天條件不足

基隆港郵輪商機復甦，預估今年可恢復到疫情前水準，台中港7年來卻無郵輪靠港。航商表示，台中港缺乏郵輪母港優惠誘因，難吸引穩...

終結光電亂象 環團提十大訴求促加嚴環評

多個環保團體昨於行政院前，針對近年的光電亂象發布十大訴求聯合聲明，要求環境敏感地區應禁建光電，面積十公頃以上、水面型光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。