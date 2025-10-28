快訊

埔里申設掩埋場 投縣府：嚴把關

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

環保業者在南投埔里南港溪上游申設廢棄物掩埋場，地方居民反對，議員指該場址在水源地且地質敏感，大規模開發恐成下一個花蓮堰塞湖，要求縣府撤銷提案。縣府表示，仍須依法審查，將嚴格把關。

議員蘇昱誠說，開發場址在南港溪上游，面積逾24公頃，等同1000個奧運標準泳池，當地南港溪谷曾發生大崩塌，地質環境敏感，業者要大規模開發，縣府若放行，恐造成像花蓮馬太鞍溪堰塞湖的災害。

他說，過去埔里桃米坑曾讓民間設掩埋場，防護措施難敵地震，結果汙染水質，變歷史共業；如今該掩埋場位於水源涵養區，離淨水場取水口僅1公里，對下游農業及民生用水釀汙染風險。

議員陳宜君表示，水利署已說明此場址恐影響灌溉水源，不宜設置掩埋場；生物多樣性研究所也行文縣府，該處都是五級坡以上，且有台灣白魚、魚池琴蛙等保育物種，若開發會破壞生態，建議保留原貌。

環保局長李易書表示，該掩埋場正申請興辦事業計畫土地變更，會將意見反映給中央單位，要求業者回應；業者已提出環評申請，須依法排定審查。

南投縣長許淑華說，該計畫非縣府自辦工程，無法另覓地點。業者提申請，縣府依法審查，按行政程序嚴格把關；據了解，該場要埋的是磁磚等事業廢棄物，不至於有大量廢水產生。

南投 環保局 議員

