國1五股交流道 北出匝道通車

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
國道1號五股交流道北出匝道昨下午4時正式通車，可望大幅減輕新北市新五路壅塞問題。記者葉信菉／攝影
國道1號五股交流道北出匝道昨下午4時正式通車，可望大幅減輕新北市新五路壅塞問題。記者葉信菉／攝影

國道1號五股交流道長年壅塞，新北市政府與高公局推動增設北入北出匝道改善工程，第一階段北出匝道昨下午4時通車，行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜出席見證。通車後林口至新莊可省20分鐘車程，北入匝道則拚後年10月達陣。

高公局長陳文瑞說，五股交通量是全國第五，壅塞主因是從交流道下來的交通交織，楓香路有紅綠燈也造成車輛回堵，五股交流道北出匝道完工，往新莊交通流量提升3成。

卓榮泰說，經7次流標，日夜趕工總算迎頭趕上，明年5月淡江大橋通車，大台北交通串聯會更順暢。交通部長陳世凱說，北入匝道也會在2027年提早半年完成。

侯友宜說，五股交流道壅塞常被民眾罵爆，改善後，對通往五股、泰山、新莊、三重、板橋等地交通路網會更順暢。

新北國民黨議員陳明義匆匆趕至。高公局官員簡報時，陳發言指匝道設計僅改善楓江路，平面仍會壅塞，話說到一半，民進黨立委吳秉叡上前阻止，陳明義說，「今天活動國民黨籍未被通知，匝道通車是好事，他是來感謝，不是來鬧場的」，遭吳反嗆「你就是來鬧場的」，陳回罵「你閉嘴啦，沒水準」。

陳明義在活動結束前再次向卓榮泰說，因應塭仔圳開發後人潮移入，建議多設1條支線銜接台65線，卓指示由交通部研議。

高公局 卓榮泰 侯友宜

相關新聞

是你嗎？威力彩頭獎2億元一注獨得 幸運兒來自這裡

今晚開獎的威力彩第86期頭獎由一名幸運兒抱走，獨得2億元獎金，由台南市永康區正強街141號1樓的好運連連彩券行開出。

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

不少現代人深受睡眠困擾，不是翻來覆去睡不著，就是半夜頻繁醒來，即使睡滿時間，仍覺得白天疲倦、專注力下降。專家指出，這些看...

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

受到東北季風加上華南雲雨區東移，今晚起至周二，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨或豪雨，中央氣象署預報員林定宜表示...

中信反毒教育基金會 攜手產官學辦論壇

中國信託反毒教育基金會攜手產官學界辦理國際論壇，透過分組工作坊的交流討論，為臺灣毒品實務政策尋找最佳解方。根據法務部最新...

台中港缺誘因 先天條件不足

基隆港郵輪商機復甦，預估今年可恢復到疫情前水準，台中港7年來卻無郵輪靠港。航商表示，台中港缺乏郵輪母港優惠誘因，難吸引穩...

終結光電亂象 環團提十大訴求促加嚴環評

多個環保團體昨於行政院前，針對近年的光電亂象發布十大訴求聯合聲明，要求環境敏感地區應禁建光電，面積十公頃以上、水面型光電...

