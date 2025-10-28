國1五股交流道 北出匝道通車

國道1號五股交流道長年壅塞，新北市政府與高公局推動增設北入北出匝道改善工程，第一階段北出匝道昨下午4時通車，行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜出席見證。通車後林口至新莊可省20分鐘車程，北入匝道則拚後年10月達陣。

高公局長陳文瑞說，五股交通量是全國第五，壅塞主因是從交流道下來的交通交織，楓香路有紅綠燈也造成車輛回堵，五股交流道北出匝道完工，往新莊交通流量提升3成。

卓榮泰說，經7次流標，日夜趕工總算迎頭趕上，明年5月淡江大橋通車，大台北交通串聯會更順暢。交通部長陳世凱說，北入匝道也會在2027年提早半年完成。

侯友宜說，五股交流道壅塞常被民眾罵爆，改善後，對通往五股、泰山、新莊、三重、板橋等地交通路網會更順暢。

新北國民黨議員陳明義匆匆趕至。高公局官員簡報時，陳發言指匝道設計僅改善楓江路，平面仍會壅塞，話說到一半，民進黨立委吳秉叡上前阻止，陳明義說，「今天活動國民黨籍未被通知，匝道通車是好事，他是來感謝，不是來鬧場的」，遭吳反嗆「你就是來鬧場的」，陳回罵「你閉嘴啦，沒水準」。

陳明義在活動結束前再次向卓榮泰說，因應塭仔圳開發後人潮移入，建議多設1條支線銜接台65線，卓指示由交通部研議。