健康你我他／接收兒子舊衣舊鞋 環保還能被讚年輕

聯合報／ 文／Sam（北市大安）
兒子穿軍服的時間比穿便服的時間長，一段時間就會釋出一批不常穿的衣物給老爸。圖／Sam提供
兒子穿軍服的時間比穿便服的時間長，一段時間就會釋出一批不常穿的衣物給老爸。圖／Sam提供

誰會想到，當年那個一口飯可以含在嘴裡5分鐘的小男孩，念大學後變得又高又壯，遠遠超過當老爸的我。年輕人愛時髦，難免喜新厭舊，問題是常常東西沒有很舊，就又看上新的。怎麼辦？沒事，老爸統統接收。

從那時起，我就會三不五時收到他的T恤、全套運動衣褲、球鞋或是休閒鞋。後來，事情更變本加厲。他在服4個月義務役時轉服志願役，今年已是第6年，平時在營區，平均兩個禮拜放假一次。穿軍服的時間比穿便服的時間長，所以一段時間就又會釋放出一批不常穿的衣物，當老爸的當然是高高興興地收歸父有。

有一次參加同學會，全身上下幾乎都是兒子的行頭，被眼尖的同學直誇年輕了許多。

國軍福利好，每年還有購置服裝配備的點數，兒子每次都用好用滿。而每次新品一到，我就滿心歡喜地期待他又會丟出什麼舊品。國軍用新品，國家有面子；老爸用舊品，環保愛地球！

老爸 國軍

