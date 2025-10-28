快訊

環團促加嚴光電環評 何時修法？政院允盡速回函

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

多個環團昨集結行政院呼籲終結光電亂象，同時提出加嚴環評、水庫和潮間帶禁建光電等十項訴求，喊話行政院與立法院在今年底前完成修法。政院回覆，會轉交主管機關審慎評估，並在公文時限十四天內盡速回函。

森林城市協會、苗栗縣環境保護協會、監督施政聯盟、馬頭山自然人文協會、水資源保育聯盟、蠻野心足生態協會、屏東縣環境保護聯盟等多個環團，昨在行政院前舉辦「接住崩落的光電，籲立法訂禁建區及加嚴環評」記者會，並對近年光電亂象提出十大訴求。

訴求包括：一級環境敏感地區禁建，二級環境敏感地區應環評；國家公園、風景特定區禁建，觀光地區、自然人文生態景觀區納入環評；山坡地應無條件納入環評，三級坡、山坡地保育區林業用地全面禁建。

另要求水庫禁建，水面光電應無條件納入環評；潮間帶禁建，海岸地區擴大環評納管；都計保護區應無條件納入環評；一般農業區二公頃以上環評納管，地目不變更者有條件除外；應立法避免土地分割規避環評；屬試驗性計畫的光電設施，兩公頃以上納入環評；十公頃以上光電應無條件環評。

環團呼籲行政院及立法院，務必於年底前完成修法，設立相關法規及審查程序，並呼籲綠能發展重點應放在屋頂光電與儲能系統，更應以政策環評盤點光電與環境衝突問題，才能推動良善合理的光電穩健發展。

環團當場遞交聯合聲明，由行政院能源及減碳辦公室參議林國良出面接下；林國良說，將轉交給主管機關審慎評估，在行政機關公文處理期限十四天內盡快辦理；與會的民眾黨團代表收下陳情書，也協助送交給民進黨和國民黨黨團，訴請協助要求行政部門回應民間訴求。

是你嗎？威力彩頭獎2億元一注獨得 幸運兒來自這裡

今晚開獎的威力彩第86期頭獎由一名幸運兒抱走，獨得2億元獎金，由台南市永康區正強街141號1樓的好運連連彩券行開出。

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

不少現代人深受睡眠困擾，不是翻來覆去睡不著，就是半夜頻繁醒來，即使睡滿時間，仍覺得白天疲倦、專注力下降。專家指出，這些看...

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

受到東北季風加上華南雲雨區東移，今晚起至周二，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨或豪雨，中央氣象署預報員林定宜表示...

中信反毒教育基金會 攜手產官學辦論壇

中國信託反毒教育基金會攜手產官學界辦理國際論壇，透過分組工作坊的交流討論，為臺灣毒品實務政策尋找最佳解方。根據法務部最新...

台中港缺誘因 先天條件不足

基隆港郵輪商機復甦，預估今年可恢復到疫情前水準，台中港7年來卻無郵輪靠港。航商表示，台中港缺乏郵輪母港優惠誘因，難吸引穩...

終結光電亂象 環團提十大訴求促加嚴環評

多個環保團體昨於行政院前，針對近年的光電亂象發布十大訴求聯合聲明，要求環境敏感地區應禁建光電，面積十公頃以上、水面型光電...

