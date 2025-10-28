環團促加嚴光電環評 何時修法？政院允盡速回函

多個環團昨集結行政院呼籲終結光電亂象，同時提出加嚴環評、水庫和潮間帶禁建光電等十項訴求，喊話行政院與立法院在今年底前完成修法。政院回覆，會轉交主管機關審慎評估，並在公文時限十四天內盡速回函。

森林城市協會、苗栗縣環境保護協會、監督施政聯盟、馬頭山自然人文協會、水資源保育聯盟、蠻野心足生態協會、屏東縣環境保護聯盟等多個環團，昨在行政院前舉辦「接住崩落的光電，籲立法訂禁建區及加嚴環評」記者會，並對近年光電亂象提出十大訴求。

訴求包括：一級環境敏感地區禁建，二級環境敏感地區應環評；國家公園、風景特定區禁建，觀光地區、自然人文生態景觀區納入環評；山坡地應無條件納入環評，三級坡、山坡地保育區林業用地全面禁建。

另要求水庫禁建，水面光電應無條件納入環評；潮間帶禁建，海岸地區擴大環評納管；都計保護區應無條件納入環評；一般農業區二公頃以上環評納管，地目不變更者有條件除外；應立法避免土地分割規避環評；屬試驗性計畫的光電設施，兩公頃以上納入環評；十公頃以上光電應無條件環評。

環團呼籲行政院及立法院，務必於年底前完成修法，設立相關法規及審查程序，並呼籲綠能發展重點應放在屋頂光電與儲能系統，更應以政策環評盤點光電與環境衝突問題，才能推動良善合理的光電穩健發展。

環團當場遞交聯合聲明，由行政院能源及減碳辦公室參議林國良出面接下；林國良說，將轉交給主管機關審慎評估，在行政機關公文處理期限十四天內盡快辦理；與會的民眾黨團代表收下陳情書，也協助送交給民進黨和國民黨黨團，訴請協助要求行政部門回應民間訴求。