石崇良專訪／救醫學中心人力荒 明年實施兒科小總額

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導

台大醫院小兒加護病房（ＰＩＣＵ）一則徵人貼文，醫師時薪九百，引發熱議；台北榮總醫院今年四位完成訓練的總住院醫師選擇離職，不願留任醫學中心。為解決兒科人力荒，提升待遇，衛福部長石崇良說，明年健保總額匡列二四九億元「兒科專款」，確保兒科點值一點一元。

外界質疑台大兒科醫師低薪，台大院長余忠仁昨回應，該院兒科加護病房值班費與台北市各家醫學中心相比，排名已是前段班，尤其兒科夜班加護病房值班費更排名第二。值班費雖是九百元，但醫師仍有本薪與獎勵金，並非只拿值班費。全國各家醫院均面臨兒科醫師難尋，年輕醫師對值班薪資，各有想像，網路發言自由，仍希望發言者謹慎、負起責任。

全台各大醫院兒科醫師荒，台北榮總也不例外，院長陳威明表示，該院兒科今年共有四名總醫師完成訓練的，但全數走人、留不下來，計畫至基層開業。為此，將以「不同工、不同酬」為基礎，提供兒科醫師更合理的薪資，盼透過薪資制度調整，讓院內醫療人力更穩定。

陳威明強調，醫學中心收治病情較嚴重的兒科患者，醫師醫療工作繁重，容易疲憊。此外，許多夫妻僅生育一個寶寶，這讓醫師承受更大壓力，理應獲得合理薪資，藉此吸引生力軍加入團隊。

為避免兒科人力流失，健保署近年來持續調升各項兒科醫療項目支付標準，給付點數均比成人醫療項目高。石崇良表示，為確保兒科醫師待遇，明年健保總額總額九八八三點一億元，首度匡列二四九億元「兒科總額」，等於是兒科小總額，優先保障○至六歲兒童醫療項目點值一點一元，希望穩定兒科人力，並有助保障醫院收入固定。

