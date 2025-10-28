石崇良專訪／上任爭議案連爆 「食安壓力最大」

快訊

聯合報／ 記者林琮恩廖靜清／台北報導

九月一日接任衛福部長，迄今才不到兩個月，遭遇黑心豬大腸食安加熱菸開賣風波等爭議，石崇良表示，食安事件因關乎全民，壓力最大，希望透過重罰，「罰到業者破產」，讓不肖業者不敢心存僥倖。加熱菸為擋不住的趨勢，一定嚴格把關，執法絕不退讓。

石崇良表示，與醫療、藥品等產業相比，食品產業入行門檻低，且國人偏好攤販小吃，很難杜絕食安問題。上任之後，一再告誡同仁，食安事件沒有妥協空間，得知黑心大腸案件後，馬上重罰，「不等檢調介入就先處分，立即重罰對當事人、對社會都有警惕效果。」

涉嫌以工業用雙氧水清洗豬大腸的百威公司，地址登記在台北市，加工廠在屏東縣，倉儲則在新北市，衛福部一改過去由地方政府開罰業者等慣例，這次在石崇良指示下，中央迅速開罰。他表示，食品安全事件牽連甚廣，由食藥署統籌做出決定，才能盡快落實裁罰及流向追蹤，不再交由地方衛生局處理。

石崇良表示，「食安法」罰鍰從六萬至二億元不等，看似重罰，但過去五年受理三百多件食安案件，最高累計罰鍰僅二五○萬，根本無關痛癢。為此，他上任後重罰百威公司五四○○萬元，希望有效威嚇其他不肖業者，不要以身試法。

外盒未依規定標示尼古丁、載具展示似乎違反規定，加熱菸開賣後風波不斷，反菸團體痛批政策大轉彎。石崇良表示，絕大部分國家將加熱菸視為紙菸，並無審查制度，反觀我國歷經二年多審查，經多位專家討論後擬定加熱菸健康風險評估，終於摸索出邏輯，不管是外盒警示圖案及尼古丁含量標示，或是載具（組合元件）均需納入審查，政策明確。

石崇良表示，經過嚴格審查，現僅通過四款加熱菸組合元件上市，避免因為載具外型酷炫，吸引年輕人抽菸。此外，尼古丁含量需清楚標示，每支菸草柱含量以一毫克為限，標示不實將依法開罰。

