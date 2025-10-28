石崇良專訪／直接跑醫學中心 明年恐需1200元

為落實分級醫療，衛福部長石崇良接受「聯合報」專訪時透露，最快將於明年下半年實施「未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收五成部分負擔」措施。目前醫學中心門診每人每次平均健保支付二四○○元，屆時如未持轉診單，就診費用即為一二○○元。

衛福部健保署醫務管理組長劉林義表示，假如明年新制上路前，除了加強宣導，健保署將妥善擬定配套措施，例如，輕症疾病等操作定義，排除那些弱勢族群，及研擬部分負擔金額上限，盡量降低對於患者及病家的經濟負擔。

石崇良表示，為降低醫學中心門診收治輕症患者人次占比，將要求所有醫學中心於明年上半年達到降載至百分之五十目標，若輕症人次占比仍偏高，下半年就將依「健保法」第四十三條規定，未經轉診至醫學中心門診就醫，收取當次醫療費用百分之五十部分負擔，讓醫學中心專注治療急重難罕患者，減少收治輕症患者。

現行健保法規定，保險對象應自行負擔門診或急診費用之百分之二十，居家照護醫療費用之百分之五。如不經轉診，直接至地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫者，分別負擔其百分之三十、百分之四十及百分之五十。儘管明文規定，但擔心引發民怨，衛福部從未實施。

「門診收益高於住院收益」石崇良說，這導致眾多醫學中心門診輕症、慢性疾病患者占比高達六至七成，癌症等重大傷病患者的門診手術、門診化療等占比僅約三至四成，這相當不合理。透過「個別醫院總額」制度，及健保署研議中「複雜診查費」，以及未持轉診單者需多付錢等措施，讓醫學中心多多照護急重難罕等病人。

新措施上路後，對於未持轉診單，直接至醫學中心看診的患者影響有多大？舉例來說，目前至醫學中心門診就醫，平均醫療費用約六百元，如以醫學中心門診每人門診平均花費二四○○元計算，單次就醫需支付一二○○元，比目前門診平均六百元，多出一倍。

對此，台大院方表示，高度肯定石部長為了貫徹分級醫療、體恤醫療人力過勞、紓緩門急診壅塞所做出的努力。新措施上路，醫學中心確實可能面臨營收、管理等衝擊，大幅改變民眾就醫行為，至於影響多大，則有待衛福部公布執行細節，以及實施後實際狀況，才能較精準做出評估。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，若為定率收取部分負擔，未經轉診病人如在醫學中心接受電腦斷層、核磁共振等檢查，醫療費用恐至五六千元，這並不可行。許多民眾仍不願配合分級就醫，政府調升部分負擔，事前應積極宣導轉診制度目的及價值，讓民眾了解「小病至診所就醫，不用跑到大醫院」。

醫療改革基金會執行長林雅惠呼籲，健保署應為「輕症」下定義，並為長期就醫老病人想出處置方案，最重要的是新措施上路之前，做好充分的溝通及配套措施，應加強宣導分級醫療的優點。