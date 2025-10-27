怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

不少現代人深受睡眠困擾，不是翻來覆去睡不著，就是半夜頻繁醒來，即使睡滿時間，仍覺得白天疲倦、專注力下降。專家指出，這些看似心理壓力造成的症狀，其實背後可能與生理「礦物質失衡」有關，尤其是普遍被忽視的「鎂」缺乏問題。

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，鎂是人體內含量僅次於鈣的礦物質，參與超過300種生化反應，負責肌肉放鬆、神經傳導穩定、能量代謝與生理時鐘調節。當鎂不足時，不僅睡眠品質下降，情緒波動、心律不整、肌肉痠痛與焦躁不安等症狀也可能接踵而來。

張家銘說，根據 2025 年刊登於Nature and Science of Sleep期刊的研究顯示，鎂與睡眠間存在密切關聯，缺鎂會造成神經系統過度興奮，使肌肉難以放鬆，甚至干擾褪黑激素與血清素的合成，導致睡眠調控機制混亂。鎂就像大腦的「降噪開關」，能抑制令人大腦亢奮的興奮性神經傳導物質，並強化讓神經安定的訊號，使身體順利從白天的警戒狀態過渡到夜間修復模式。

然而，現代人的生活方式使缺鎂狀況更普遍。張家銘說，長期承受高壓、依賴大量咖啡因、常喝手搖飲、睡眠不足、飲食偏精緻，都會造成鎂快速流失；而高齡者、腸胃吸收不良及服用利尿劑者，更容易在不知不覺中陷入「慢性低鎂」狀態。

張家銘建議，改善方式可從飲食著手，深綠色蔬菜、堅果、南瓜子、燕麥、香蕉及黑巧克力皆是良好來源；搭配減少睡前藍光暴露、建立放鬆儀式，如熱水泡腳、冥想或輕音樂，有助副交感神經啟動。若已出現抽筋、心悸或明顯焦慮等症狀，則可在醫師評估後適度補充甘胺酸鎂或檸檬酸鎂等吸收較佳的營養製劑。

張家銘提醒，「睡不著」往往是身體對缺乏修復資源的警訊。與其硬撐或依賴藥物壓抑睡眠問題，不妨先檢視自己是否可能正處於缺鎂狀態。良好睡眠不是奢侈，而是人體最基本的修復權利，而鎂，或許就是協助重新開啟這把鑰匙的關鍵。