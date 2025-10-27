前關渡美術館長藝術家曲德義逝世 享壽73歲

快訊

中央社／ 台北27日電

前台北藝術大學關渡美術館館長藝術家曲德義今天下午因突發性身體狀況逝世，享壽73歲。家屬在曲德義臉書上發布消息表示，後續追思事宜將擇期公布。

曲德義1952年出生於韓國井邑，1976年畢業於台灣師範大學美術系，1974年起師從李仲生學習，1983年、1984年先後獲得法國國立高等設計學院美術設計碩士學位、法國國立高等美術學院造型美術碩士學位。

曲德義返台後投入創作與教學，曾任北藝大關渡美術館館長和美術系教授，畢生致力於藝術教育與藝文推動，一直到生命的最後一刻，都擔任北藝大榮譽教授。

曲德義以一生的熱誠投身藝術，長期關注形式、色彩與結構之間的辯證關係，作品在理性與感性之間展現深刻的張力。除了創作之外，曲德義始終以教育為志業，深愛學生、傾注心力於教學現場，他總是幽默，充滿活力，彷彿下一刻仍會帶著笑容走進教室或展場。

曲德義多年投身藝術教育，一生的時間陪伴無數學生的成長，為眾多青年藝術家的養成奠定深厚基礎。同時，也長年擔任國內多所美術館與藝術機構的重要委員，積極推動藝術教育與文化交流，持續為台灣藝術環境注入能量與引領方向。

曲德義逝世消息曝光後，各界紛紛在他臉書上留言感念與感謝，也有許多藝術家、青年學子留言表示震驚與難過。家屬表示，後續追思事宜將擇期公布，讓大家一同緬懷這名藝術圈的大家長。

美術館 藝術家 館長

