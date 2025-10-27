晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

受到東北季風加上華南雲雨區東移，今晚起至周二，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨或豪雨，中央氣象署預報員林定宜表示，周四降雨趨緩，但周五緊接另一波更強東北季風，桃園以北、東北部有短暫降雨，北台灣低溫甚至下探20度以下。

林定宜說，今晚至周二（27、28日）受到東北季風及華南雲雨區東移影響，桃園以北、東北部降雨時間拉長，其中，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨或豪雨發生機率，中部以北、東半部有短暫降雨，台北、東南部、恆春半島、高屏山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲的天氣。

周三（29日）基隆北海岸、東北部、大台北山區降雨時間較長，尤其東北部有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢，桃園以北、花東、竹苗山區、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周四（30日）東北季風減弱，環境風場轉為東風，水氣減少，但基隆北海岸、東半部、恆春半島仍有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後高屏、其他山區有零星短暫降雨。

周五（31日）受到另一波更強東北季風影響，桃園以北、東北部、竹苗山區有局部短暫降雨，花東、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

周六（11月1日）基隆北海岸、東北部、東半部、大台北山區降雨機率高，桃園以北、竹苗山區有零星短暫降雨，午後南部、中部山區有零星短暫降雨。

周日、下周一（11月2日、3日）北部、東北部、東部有短暫降雨，東南部、恆春半島有局部短暫降雨，東南部山區也有零星短暫降雨，其他地區為多雲的天氣。

溫度部分，林定宜指出，周四因東北季風減弱，水氣減少，連帶北部、東北部溫度回升，但周五起受另一波東北季風增強影響，各地氣溫再降。

林定宜說，目前這波東北季風，北部、宜蘭低溫下探20、21度，中南部日夜溫差可達10度，中部夜晚、清晨低溫下探21度，但白天高溫仍可達30度以上，南部低溫下探23度，白天高溫可達31度，東部低溫23度，白天高溫約26度。