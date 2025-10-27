雲門舞集攜手國泰金控30年 走入城鎮與藝術同行

雲門舞集與國泰金控攜手合作邁入第30年，持續以藝術行動走入大城小鎮。今年以藝術總監鄭宗龍舞作「毛月亮」戶外公演2場，並展開4地6場社區巡演，讓舞蹈走入生活。

雲門舞集今天發布新聞稿，1996年國泰金控董事長蔡宏圖親自致電雲門舞集創辦人林懷民，開啟這段被譽為「台灣藝文奇蹟」的跨界合作，今年是國泰與雲門30年合作的重要里程碑。

今年舞作「毛月亮」2場大型戶外演出吸引超過4萬5000名觀眾湧入戶外廣場，也創下自疫情以來最多人次參與的紀錄。今年的社區巡演「與雲門共舞」社區巡演也延續熱度，從南到北於屏東王船文化館、宜蘭羅東文化工場、嘉義新港藝術高中及新竹竹蓮國小多功能活動中心舉行。

位於屏東縣的王船文化館大廳擠滿民眾，互動環節中，有參與過的觀眾被問到是否知道要上台跳10分鐘時笑著回答：「知道，但我一點都不累！」

宜蘭站則出現在地「蘭陽舞蹈團」踢館，由蘭陽舞蹈團老師帶領學生們登台與雲門共舞，華麗舞姿獲得全場掌聲。