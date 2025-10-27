北市交亞洲巡演走務實路線 打造歐美巡演敲門磚

快訊

中央社／ 台北27日電

睽違6年，台北市交響樂團再度向國際樂壇出發，完成亞洲巡演。北市交團長郭佩瑜表示，這次亞洲巡演，北市交走的是「務實」路線，將為之後的歐美巡演打造敲門磚。

由桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）領軍，北市交10月中巡演日本福岡、熊本、防府以及韓國富川與統營等5城，完成一場跨越國界的音樂旅程。樂團以馬勒「第五號交響曲」為核心，韓國場次攜手鋼琴家白建宇演繹蕭邦「第二號鋼琴協奏曲」，老大師加持也成北市交音樂表現上的堅強助力。

郭佩瑜接受中央社記者訪問時表示，這次樂團時隔6年再度出國演出，對團員與行政團隊來說，都具有重要意義，「這次巡演都是受邀演出，對樂團來說，就是把音樂實力展現出來，不要煩惱其他的事物」。

郭佩瑜認為，這次巡演開啟了北市交的亞洲布局，也將為未來北市交新音樂廳開幕建立起國際連結。

郭佩瑜表示，這次並未赴東京、首爾等一線城市，主要是因為殷巴爾與經紀公司合約限制，6個月內不得在同一座城市演出，「當然我們也想真的建立口碑，把團員巡演的默契找回來」。這次「從地方包圍中央」的做法穩健，「先建立演奏實力，再逐漸向外拓展，這次亞巡是一次很好的敲門磚。」

邀請北市交演出的韓國富川音樂廳經理尹普渼表示，富川極少有亞洲樂團前來演出，「這是第一次有台灣的交響樂團，對富川來說是一大盛事。」郭佩瑜說，富川音樂廳尺度大小與音圖中心相近，未來雙方還可以有很多交流與借鏡。

郭佩瑜觀察，巡演對於認為樂團的內部成長很有幫助，「團員們雖然壓力大，但勇於承擔，表現積極。」

郭佩瑜說，像日本第一站熊本演出之後，「團員回到房間就開始練琴，這不是因為怕被殷巴爾責備，其實出國演出大家都不願意表現落漆，有一種希望樂團表現好的榮譽感，這是很珍貴的」。

帶領樂團3年多，郭佩瑜強化節目與行銷部門的橫向聯繫，讓跨組會議成為常態，讓節目與行銷「同步運作」，讓樂團持續往前。郭佩瑜也認為，指揮、團員與專屬音樂廳是一個交響樂團發展的3大關鍵，「北市交成立超過50年，一直缺乏好的排練與演出場地，我們都很期待北市音樂與圖書中心完工的那一刻。」

郭佩瑜表示，2027年預計將巡演歐洲，目前也收到美國邀約。2026年亞歷山大．李布萊希（AlexanderLiebreich，又譯：亞歷山大．里柏瑞契）將出任樂團新任首席指揮，殷巴爾將繼續擔任桂冠指揮。郭佩瑜說，北市交很幸運有很多不同指揮與樂團一起前進，相信未來可以看見屬於北市交自己的「聲音地圖」。

