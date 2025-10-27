62位中醫師取得超音波學會資格 全聯會理事長蘇守毅：推動中醫現代化

中醫師公會全聯會近期完成新任理事長投票，由曾任台南市中醫師公會理事長的蘇守毅接任理事長。他表示，上任後除將設法留住正在式微的傳統中藥房，也將推動中醫藥制度現代化，全聯會今年一整年已培訓超過百位中醫師，藉相關課程學習超音波技術，其中62位中醫師，申請加入醫用超音波學會獲准，已是正式會員。

蘇守毅表示，推動中醫師執行波音波初衷為增加診斷工具，舉例來說，為病人診察腹痛時，盲腸炎與結石的脈相接近，此時若使用超音波，有助鑑別診斷，台灣中醫師過去被限制不能使用超音波，但韓國的韓醫使用超音波已行之有年，中醫師公會全聯會將相關意見攜回，供政府參考，衛福部與醫用超音波學會都相當支持。

除推動中醫使用超音波外，蘇守毅也將眼光放在賴清德總統提出的健康台灣政策。他表示，將帶領全聯會，加強民眾健康照護，尤其健康台灣政策著重預防醫學概念，中醫「最擅長預防疾病」，強調「上醫治未病」，在疾病發生之前將其阻絕，而不是等到疾病已經發生才設法治療，「推廣預防醫學，將有助提升中醫藥發展前景，讓其更有能見度。」

另，蘇守毅也提到，中藥房在台灣逐漸式微，但這是傳統的好東西，大家都不希望中藥房消失，設法留住中藥房，也是他在理事長任內將積極推動的方向。

針對中醫使用超音波一事，衛福部中醫藥司指出，近期將舉行會議，邀集中西醫及相關團體共商細節，並讓西醫了解衝醫師超音波訓練內容及成果，除確認雙方取得共識外，也要確認修習課程內容、培訓進度等細節。